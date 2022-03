Gianluca Costantino non si arrende “Soleil? Complicità fuori dal comune”/ “Fiducioso”

L’esperienza di Gianluca Costantino all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata molto breve, 17 giorni, eppure per lui si è trattato di un periodo ricco di emozioni. Intervistato dal settimanale CHI, l’ex gieffino ha esordito, sottolineando che: “La differenza non sta nella durata quanto nell’intensità del percorso”. Per Gianluca Costantino l’esperienza all’interno della casa è stata: “Forte, surreale e totalizzante”; e sulla sua eliminazione ha aggiunto: “Ho pagato lo scotto di essere arrivato in corsa. Io ero pieno di energia ed entusiasmo, mentre gli altri erano tutti stanchi e affaticati”.

Seppur per poco tempo, l’ex concorrente ha avuto modo di conoscere i concorrenti e ha confessato che la persona che più l’ha deluso sia stata Delia Duran: “Avevamo stretto un bel rapporto, soprattutto all’inizio. Poi, alla prima occasione mi ha nominato e, in tutta sincerità non ho ancora capito il perché”. Mentre il suo rapporto con Soleil Sorge è stato molto positivo tanto che l’ex concorrente confessa: “Non sono un veggente ma sono fiducioso: il feeling c’era. Avevamo una complicità fuori dal comune e questo era sotto gli occhi di tutti”.

Gianluca Costantino si è fatto subito notare all’interno della casa del Grande Fratello Vip per via della sua forma fisica invidiabile da molti degli altri concorrenti. La sua ricerca della perfezione fisica però non deriva dall’insicurezza: “Sono un esteta e considero il corpo un vero e proprio biglietto da visita. La mia è solo esigenza di stare bene. Lo sport aiuta il cuore, la mente e l’anima”.

Gianluca nel corso della sua intervista si è lasciato andare anche a qualche confessione sulla sua ultima relazione confermando la voce che lo vedeva coinvolto sentimentalmente con una ex tentatrice di Temptation Island: “È così, ma non confermerò né smentirò alcun nome. È finita per mancanza di slanci e obiettivi. Ci siamo conosciuti subito dopo il primo lockdown grazie all’amico in comune Alessandro Basciano con il quale ho condiviso il Gf Vip ma anche il passato nella Sampdoria”.

