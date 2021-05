Gianluca De Matteis, incidente in moto: “Dolori ovunque”/ L’ex Uomini e Donne…

L’ex tronista di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis, negli scorsi giorni, ha avuto un incidente in moto. Niente di grave, fortunatamente, per l’ex protagonista del trono classico che, sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato cosa gli è successo. “Un gatto mi ha attraversato la strada e girando il manubrio sono caduto. Dolori ed escoriazioni ovunque. Sono andato al pronto soccorso”, ha fatto sapere l’ex tronista. L’incidente gli ha procurato un gonfiore al ginocchio e, nelle prossime settimane, dovrà sottoporsi ad una visita per capire l’entità del problema. “Si sgonfierà dovrò controllare il menisco”, ha aggiunto Gianluca che sta per lanciare un sito internet dedicato alle moto e ha in progetto lo studio della recitazione.

Silvia Raffaele mamma: l'ex Uomini e Donne ha partorito/ Papà Andrea La Mantia...

Gianluca De Matteis e il rapporto con Sophie Codegoni

Gianluca De Matteis ha diviso la propria esperienza sul trono con Davide Donadei e Sophie Codegoni con cui l’amicizia dura ancora oggi. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista ha parlato del rapporto con Sophie non escludendo che, in futuro, l’amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più. “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, tanto che è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici. Se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità…non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai. Se ci conoscessimo più a fondo, non so cosa potrebbe succedere. Le vie del Signore sono infinite”, ha concluso. Cosa accadrà, dunque, tra Gianluca e Sophie? Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 15 maggio: ultima registrazione in arrivo?Isabella Ricci e Andrea, Uomini e Donne/ "Vorrei un compagno che condividesse..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA