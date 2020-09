Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per Lucrezia?

Gianluca De Matteis pazzo di Lucrezia? Lasciata per un momento in panchina Camilla che sta uscendo anche con Davide Donadei, Gianluca De Matteis ha messo gli occhi su Lucrezia, la 33enne corteggiatrice bionda che si è messa in mostra restando sempre al suo posto. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, nelle scorse puntate, ha accusato Lucrezia di non essere realmente interessata al contesto non avendo mai mostrato interesse per lui o per Davide Donadei. Bionda, bellissima e sicura di sè, Lucrezia non si è fatta intimidire dalle accuse di Gianluca che ha deciso di non eliminarla e di tenerla ancora tra le sue corteggiatrici per portarla in esterna e conoscerla meglio. Pur non essendo mai uscito con lei, Gianluca ha già perso la testa per Lucrezia?

GIANLUCA DE MATTEIS SFIDA ARMANDO INCARNATO PER LUCREZIA?

Gianluca De Matteis non è il solo ad aver messo gli occhi su Lucrezia la cui bellezza ha conquistato le attenzioni di Armando Incarnato che sarebbe pronto a sfidare il tronista di Uomini e Donne per la 33enne. Gianluca che, finora, ha dimostrato di saperci fare con le corteggiatrici e di essere sicuro di ciò che vuole, sarà disposto a sfidare Armando per Lucrezia. L’interesse del tronista per la 33enne corteggiatrice sembra sincero. Andrà davvero avanti nella conoscenza o deciderà di fare un passo indietro lasciando campo libero al cavaliere napoletano concentrandosi sulle altre corteggiatrici? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne nel corso delle quali, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, ci sarà ancora spazio per il triangolo Armando, Lucrezia e Gianluca.



