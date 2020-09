Davide Donadei, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Camilla? La rivalità con Gianluca..

Davide Donadei porterà nuvoamente Camilla in esterna? La giovane corteggiatrice, dopo una prima esterna con Gianluca De Matteis, ha deciso di uscire anche con il 25enne pugliese. Pur avendo visto il volto dei due tronisti prima che la nuova stagione di Uomini e Donne cominciasse, giunta in studio, Camilla non si è ancora dichiarata. La corteggiatrice ha scelto di non basarsi solo su un apprezzamento fisico e prima di scegliere se corteggiare Davide o Gianluca, ha intenzione di conoscerli ancora meglio. Gianluca, da parte sua, non sembra molto disposto ad aspettare i tempi di Camilla che, tuttavia, non vuole essere precipitosa nella sua scelta. Davide Donadei, invece, ammettendo un vero interesse nei confronti della corteggiatrice, non vuole lasciare il campo libero al collega senza provarci. La scelta, dunque, sarà di Camilla o dei due tronisti?

DAVIDE DONADEI SOFFIA CAMILLA A GIANLUCA?

Determinato ad uscire dallo studio di Uomini e Donne con una ragazza, Davide Donadei è pronto a sfidare Gianluca De Matteis per Camilla. Quest’ultima, per ora, sembrerebbe essere l’unica corteggiatrice che è riuscita a suscitare l’interesse del ristoratore che, nella scorsa puntata, ha eliminato un gran numero di corteggiatrici non provando alcun interesse per loro. Davide, dunque, riuscirà a soffiare Camilla a Gianluca? Nonostante si contendino, per il momento, la stessa corteggiatrice, Gianluca ha rassicurato tutti spiegando di non essere affatto in competizione con Davide. Sarà lo stesso anche per il tronista pugliese o quest’ultimo sentirà la rivalità con il collega?



