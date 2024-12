Forse in controtendenza rispetto alle dinamiche della scena mediatica, Gianluca Ginoble de Il Volo protegge la sua sfera privata e le dinamiche che riguardano la sua vita sentimentale. Ai social e agli appassionati di gossip non sfuggono però i dettagli e nel pieno della scorsa estate i rumor si sono affollati confluendo in un interrogativo dominante: chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble?

Chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo/ “La nostra storia d’amore è unica…”

Con il sole alle spalle, la bellezza di una location estiva tra il romantico e il suggestivo, Gianluca Ginoble alcune settimane fa ha pubblicato uno scatto più eloquente. Una giovane rivolta verso il tramonto, guancia a guancia con il cantante; nulla a proposito della sua identità, nessuna dichiarazione eloquente o volta a confermare la nuova liaison. Pare che il nome della fortunata corrisponda a Claudia, possibile nuova fidanzata di Gianluca Ginoble.

Piero Barone ha una nuova fidanzata?/ Il cantante de Il Volo: “L’amore va tutelato, la dolce metà…”

Gianluca Ginoble e la nuova fidanzata: un amore discreto e ‘misterioso’

Dagli scatti estivi ad oggi non sono arrivate conferme o smentite da parte del cantante ma la domanda è ancora d’attualità per i fan de Il Volo: Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? Pescando tra le ultime parole dell’artista spicca solo una considerazione generica ma che vale come testimonianza di un amore in corso, seppur protetto – come giusto che sia – dagli occhi indiscreti dei media e della curiosità del web. “Se sono fidanzato? Diciamo che sono molto felice al momento perchè sto amando”.