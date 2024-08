Gianluca Ginoble, il più popolare del trio Il Volo, sembra aver fatto grandi conquiste amorose quest’estate. Infatti, è stato paparazzato in quel di Santorini con una ragazza bionda e non solo! Il cantante stesso ha postato una foto di lui insieme a una donna misteriosa. Dopotutto il periodo estivo è l’ideale per tantissimi vip per uscire allo scoperto con le loro storie amorose, vedasi il rapper Geolier che è stato visto con la bellissima Chiara Frattesi al mare. Oppure Fedez, che sembra avere una frequentazione dopo l’altra con ragazze giovanissime. Intanto, anche per il tenore de Il Volo è arrivato il momento di innamorarsi.

Chi è questa nuova ragazza dai capelli biondi? Una settimana fa, alcuni fan del noto trio Il Volo hanno avvistato il cantante al Nikki Beach di Santorini, un luogo esclusivo e frequentato da moltissimi personaggi dello spettacolo in vacanza sulla famosa isola greca. In ogni caso, l’identità della ragazza resta ancora un mistero: forse è troppo presto perché esca allo scoperto il suo nome. Non si sa se sia italiana, né dove l’abbia conosciuta. Le prime immagini esclusive dei due assieme sono state diffuse da Novella2000 che ha pubblicato alcuni scatti in cui la coppia passeggia in riva al mare. In una delle foto si vede Gianluca de Il Volo che si avvicina a lei e le fa una domanda, ma nella clip pubblicata da Novella non si riesce bene a decifrare il suo labiale.

Poco fa, il famoso cantante ha invece pubblicato un post su Instagram proprio insieme a lei. I due si sfiorano il volto e si tengono la mano al tramonto. Ovviamente, i fan de Il Volo e i seguaci di Gianluca Ginoble (considerato come il più bello del trio), stanno già facendo speculazioni di ogni tipo, chiedendosi chi sia le e se sia conosciuta nel mondo dello spettacolo. Così sono stati anche interpellati alcuni testimoni presenti nel locale marittimo, che hanno riferito di averli visti insieme per molto tempo proprio vicino alla spiaggia, anche se per ora non sembra esserci nessuna conferma di gesti d’affetto e baci.

La vita privata di Gianluca Ginoble ha suscitato tanto interesse, soprattutto dopo la sua apparizione di giugno 2024 nel salotto di Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato di essere molto felice e innamorato. I fan hanno quindi subito fantasticato su chi fosse la sua nuova fiamma, ma niente da fare, non si è mai scoperto chi sia la persona con cui sta. Questo, perché Gianluca Ginoble è sempre stato incredibilmente attento a non lasciar trapelare nulla, mantenendo altissimo il muro della sua privacy. Non ci resta quindi che aspettare altre comparse estive della coppia per saperne di più e soprattutto per scoprire chi sia la donna che gli ha rubato il cuore.