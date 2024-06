Gianluca Ginoble e fidanzata Eleonora Venturini Storaro si sono lasciati?/ Lui: “Cose possono cambiare”

Gianluca Ginoble e la fidanzata Eleonora Venturini Storaro si sono lasciati? Gossip acceso

Mentre Ignazio Boschetto si prepara a sposare la sua fidanzata Michelle Bertolini un altro componente de Il Volo pare che si sia lasciato. È finita la storia d’amore tra Gianluca Ginoble e la fidanzata Eleonora Venturini Storaro? Sempre proprio di si a giudicare dai post che entrambi scrivono sui social e dalle dichiarazioni che il tenore ha rilasciato a Verissimo.

Andando con ordine, alcune settimane fa Il Volo è stato ospite a Verissimo ed in quell’occasione Gianluca Ginoble si è lasciato andare a dichiarazioni che non sembrano lasciare spazio a dubbi: “E’ bello pensare che le cose durino per sempre, ma le cose possono anche finire. Oggi con un po’ meno incoscienza rispetto a tempo fa, quando ti ho detto che sarei tornato qui e che tutto sarebbe stato identico ad allora posso dirti che le cose sono cambiate. In amore devi abbandonare ego, possesso e gelosia: noi non possediamo nessuno.” Si sono lasciati Gianluca Ginoble e la fidanzata Eleonora Venturini Storaro?

Dopo le dichiarazioni di Gianluca Ginoble sulla fine della relazione con la fidanzata Eleonora Venturini Storaro, la giovane modella ha condiviso una storia su Instagram che sembra confermare la rottura: “La storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali.” I due stavano insieme dal 2022.

Secondo gli ultimi gossip, infine, sembrerebbe che Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata. Sempre durante l’intervista con Silvia Toffanin, infatti, ha dichiarato: “Da piccoli non sappiamo come gestire le cose, c’è una crescita personale e in questo momento sono molto felice e sto amando, che è la cosa più importante”. Il termine sto amando, però, non è chiaro: intendeva che è ancora innamorato di Eleonora, che sta amando una nuova ragazza oppure che è innamorato della sua arte ed in generale della vita?

