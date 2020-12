Gianluca Ginoble, Il Volo/ E’ lui il tenorino più seguito sui social!

Gianluca Ginoble de Il Volo è il tenorino più seguito sui social!

Con 630mila follower su Instagram sicuramente possiamo dire che Gianluca Ginoble è il più seguito dei tre tenori de Il Volo. Questa sera ci sarà anche lui sul palco con i suoi colleghi proprio per portare le loro ugole d’oro e le loro canzoni nelle case degli italiani la sera di Natale. Questo è il regalo che Rai1 ha deciso di fare al suo pubblico in questa serata e i tre tenori, che sono nati proprio negli studi Rai di Ti Lascio una canzone con Antonella Clerici al timone, non hanno potuto far altro che dire sì soprattutto in questo anno difficile in cui le occasioni di stare tra il pubblico e davanti ai propri fan sono state davvero molto poche.

Lo stesso Gianluca Ginoble sul suo affollato profilo Instagram si è detto emozionato per il ritorno in tv dando appuntamento ai suoi fan: “La sera del 25 Dicembre su Rai 1, canteremo in piazza Pio XII, tre meravigliosi classici di Natale, un’idea nata perché il Natale che vivremo quest’anno sarà inevitabilmente diverso ed abbiamo voluto trovare un modo per augurare delle serene feste a tutti. La splendida piazza che farà da scenografia alla nostra esibizione, renderà l’atmosfera ancor più suggestiva ed incantata e non vediamo l’ora di condividerla con voi!”.

Ginaluca Ginoble “le differenze” con Piero e Ignazio

Ma chi è Gianluca Ginoble? Classe 1995, di Roseto degli Abruzzi, a differenza di Ignazio e Piero non solo lui non è siciliano ma non è anche tenore, è un baritono. Enfant prodige, inizia a cantare ad appena 3 anni esibendosi subito in competizioni locali fino a quando, appena 14enne, non è arrivato al talent show per bambini vincendo l’edizione e conoscendo Ignazio e Piero con il quale ha poi formato il gruppo di successo de Il Volo. E la vita privata? Anche in questo senso sembra che sia l’unico dei tre ad avere una vita molto movimentata. In passato si è parlato di una relazione con Pasqualina Sanna, de La pupa e il secchione, poi anche con la figlia di Eva Henger, Mercedesz, e attualmente sarebbe fidanzatissimo con Francesca, una ragazza abruzzese che somiglia molto a Silvia Toffanin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA