Gianluca Grignani, il rapporto tormentato con il papà/ “Non posso perdonare”

Gianluca Grignani è certamente riuscito ad acquisire la fama di “divo ribelle” a causa di diversi atteggiamenti sopra le righe nella sua vita privata, culminata poco più di un anno fa con la fine del matrimonio con Francesca, la mamma dei suoi quattro figli. Il cantante non ha però vissuto con particolare dispiacere la conclusione di un rapporto così importante, nonostante la decisione sia stata presa dalla donna, ma anzi sta cercando di ricominciare grazie al supporto della sua figlia più grande, che è rimasta a vivere con lui.

Forse però non tutti sono a conoscenza del passato decisamente inquieto vissuto dall’interprete di “Destinazione Paradiso”. L’artista infatti ha avuto problemi importanti con entrambi i genitori, ma ancora adesso la situazione con il papà resta difficile.

Gianluca Grignani e il rapporto tormentato con entrambi i genitori

Un anno fa, ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’, Grignani aveva fatto una confessione importante: “La cosa più difficile nella vita è avere una famiglia”. Il riferimento, almeno indirettamente, è anche all’esperienza che lui ha vissuto nella sua famiglia di origine e che gli ha provocato non pochi strascichi.

Il cantante si definisce un padre a tratti burbero e non sempre accomodante, ma si tratta di un modo di agire su cui ha influito il legame instaurato con la mamma: “Lei era una donna dura, non c’era quando la cercavo. Lo faceva apposta, lo riteneva il modo giusto per educarmi”. A distanza di anni, i rapporti tra i due si sono rasserenati, anzi Gianluca ha compreso che questo atteggiamento era anche una conseguenza del rapporto difficile che la donna aveva con il marito.

Ben diversa è invece la situazione con il papà: “Un padre egoista, che invece non perdonerò mai perché agli errori si ripara. Lui ai suoi non ha mai riparato, questo ai figli non si fa. Ci ho messo 44 anni a capirlo, a elaborare quel vuoto d’amore”.

