Gianluca Grignani, proposta di matrimonio ad Arisa a Sanremo 2023/ Lei reagisce…

Gianluca Grignani e la proposta di matrimonio ad Arisa: accade tutto a Sanremo 2023

Gianluca Grignani e Arisa, dopo aver duettato sulle note del brano “Destinazione paradiso” durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, hanno rilasciato un’intervista a Radio2 da Ema Stokholma e Gino Castaldo durante la quale il cantante si è lasciato andare a parole ricche di stima e affetto nei confronti della collega. “Io credo che lei è, lei è la cosa, ho detto delle cose vere che pensavo. Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista“, ha detto Grignani.

DUETTO GIANLUCA GRIGNANI E ARISA, DESTINAZIONE PARADISO/ "Abbiamo fatto un casino"

Poi l’improvvisa proposta di matrimonio: “Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad essere improvvisare. Mi vuoi sposare?”.

La reazione di Arisa alla proposta di matrimonio di Gianluca Grignani

La proposta di matrimonio di Gianluca Grignani non ha avuto l’effetto sperato su Arisa. La cantante, infatti, non è stata assolutamente scossa dalle parole del collega e, probabilmente, non ha sentito neanche la proposta di nozze. “Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa“, le parole di Arisa.

Arisa: "Usata come un Bancomat"/ "Non farò un porno, Rocco Siffredi solo un amico"

Un’intervista particolare quella di Gianluca Grignani e Arisa che, dopo aver spiazzato il pubblico del Teatro Ariston e del Festival di Sanremo 2023, hanno divertito anche il pubblico di Radio2.

LEGGI ANCHE:

Arisa, chi sono gli ex fidanzati?/ Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo, Vito Coppola…

© RIPRODUZIONE RISERVATA