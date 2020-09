Gianluca Irpino, chi è?/ Dal Grande Fratello Vip a Temptation Island 2020

La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare e tra i protagonisti non mancheranno volti già noti al pubblico. Se le coppie sono tutte ‘Nip’, e dunque non note, tra i single ci sarà qualche personaggio già apparso in altri programmi televisivi. Uno di questi è Gianluca Irpino. Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno, infatti, di averlo già visto alla corte di Maria De Filippi. Gianluca è stato uno dei corteggiatori di Veronica Burchielli, la tronista che ha poi lasciato la poltrona rossa dopo poche settimane per un altro tentatore, Alessandro Zarino. La sua avventura nello studio di Canale 5 è infatti durata molto poco, ed è poi stata da lui commentata con un lungo post pubblicato su Instagram.

Gianluca Irpino, dopo Uomini e Donne anche il Grande Fratello Vip

Dopo Uomini e Donne, Gianluca ha infatti dichiarato: “Per quanto non sia andata come mi sarei augurato, ricordo questa esperienza con un sorriso a tremila denti e sono felicissimo di essermi messo in gioco. Il mio consiglio è rischiate, mettetevi in difficoltà e superatele, diverrete persone migliori.” Oltre a Uomini e Donne, Gianluca Irpino ha partecipato anche al Grande Fratello Vip nelle vesti di uno dei tre Super Boys chiamati da Alfonso Signorini per portare una carica di sensualità nella Casa. Si è però trattato, anche in quell’occasione, di una breve permanenza: tutti e tre gli affascinanti ragazzi sono stati ospiti solo per poche ore. Non ci resta che vedere se quest’avventura durerà di più.





