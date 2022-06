Gianluca Pea, Alice, Angelica e Futura, ex marito e figlie Pamela Petrarolo/ La dedica all’Isola “Mi mancano”

Gianluca Pea, Alice, Angelica e Futura sono l’ex marito e le figlie di Pamela Petrarolo

Il più grande pensiero di Pamela Petrarolo all’Isola dei Famosi 2022 è quello delle sue figlie. A loro – Alice, Angelica e Futura – Pamela ha dedicato una scritta sulla spiaggia e parole di grande amore in uno degli ultimi confessionali: “Oggi sulla sabbia ho voluto fare una dedica alle mie figlie, le mie tre femmine, le mie tre guerriere. Oggi pensavo a quanti baci vorrei dare a tutte e tre, a quanti abbracci, quante cose vorrei raccontarle. Non vedo l’ora di rivederle”, ha ammesso la naufraga.

Pamela Petrarolo finalista all'Isola dei Famosi?/ L'isolamento la premia ma...

Alice, Angelica e Futura sono sorelle ma non hanno lo stesso papà, bensì sono nate da due diverse relazioni che la Petrarolo ha avuto dal 2001 a oggi. Alice e Angelica sono infatti le figlie avute dall’ex marito Gianluca Pea. I due sono stati fidanzati tre anni prima di convolare a nozze nel 2001. Il matrimonio è però finito nel 2017.

Pamela Petrarolo in difficoltà su Playa Sgamatissima/ Deve rinunciare al riso per…

Pamela Petrarolo, il nuovo compagno Giovanni e la nascita di Futura

Al settimanale Spy nel 2018, Pamela Petrarolo raccontò che sua figlia Angelica “è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno“.

Dopo Gianluca Pea, nella vita di Pamela Petrarolo è arrivato Giovanni Benevento, uomo molto riservato di cui si conosce poco. All’età di 43 anni l’ex ragazza di Non è la Rai è rimasta incinta della sua terza figlia, Futura. È stata una grandissima gioia per la coppia tenere tra le braccia la loro bambina, nata nel dicembre del 2020.

PAMELA PETRAROLO/ "Dormire da sola è stato difficile all'Isola dei Famosi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PamelaPetrarolo (@pamelapetrarolo)













© RIPRODUZIONE RISERVATA