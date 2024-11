Ilaria Galassi insofferente verso Pamela Petrarolo: le critiche al GF 2024

Frattura nelle Non è la Rai che, al Grande Fratello 2024, hanno un confronto molto serio su alcuni aspetti del loro rapporto emersi nell’ultimo periodo: nello specifico, Ilaria Galassi sembra sempre più influenzata dall’esplosività di Pamela Petrarolo e non riesce ad esprimersi liberamente, come spiegato da Alfonso Signorini. Ilaria, in Confessionale, cerca in parte di smentire ma ammette: “Questa cosa non è vera. Diciamo che Pamela ha un carattere esplosivo rispetto a me. Io con gli anni sono diventata una persona introversa, quindi io qui spesso mi sento un pesce fuor d’acqua. Poi ci sono state alcune cose dove io ho parlato con lei e abbiamo chiarito“.

Tuttavia una clip successiva mostra la Galassi esternare alcuni importanti giudizi sulla compagna di viaggio, accusandola in Confessionale: “Va dove le conviene andare, come se lei non fosse sincera al 100% con me“. Accusa di slealtà che le viene mossa anche durante una chiacchierata in confidenza con Luca Calvani: “Ho la sensazione che lei non sia leale con me“.

Pamela Petrarolo sotto choc: “Non la sovrasto, non mi permetterei mai“

Le lamentele di Ilaria Galassi nella clip sconvolgono Pamela Petrarolo che, ad un certo punto del filmato, scoppia a piangere ascoltando le critiche dell’amica. “È un pugnale per me, io penso di essere molto leale, non dico niente di lei. Io pago lo scotto di essere con lei molto protettiva“, ammette l’ex Non è la Rai, delusa dal fatto che la compagna non si sia confidata direttamente con lei. Poi nega di essere prevaricante nei suoi confronti: “Non la sovrasto mai, non mi permetterei mai e penso che questa cosa si veda. Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri di questi dubbi, e non con me“.

Ilaria, in salone, si confronta con Pamela e spiega: “Io ho avuto delle percezioni, non avevo il coraggio forse ancora di dirtelo e allora ho parlato con Luca“. La Petrarolo è evidentemente sconvolta da quanto appreso, e a generare ulteriore delusione in lei sono le parole dallo studio di Eleonora Cecere, con le quali formavano il trio: “Pamela, tu hai un carattere molto prevaricante, e nella Casa esce ancor di più. Non perché vuoi soffocare o schiacciare qualcuno, ma proprio perché entri in un discorso e dici la tua“. Pamela si sente messa alle strette ed è profondamente amareggiata dalle due amiche: “A me sembra tanto uno schieramento contro di me. Perché c’è la fuffa intorno a questi ragionamenti“. Ilaria a quel punto le spiega il suo malcontento: “Tu non mi ascolti mai. Ci sono degli atteggiamenti: se facciamo una cosa in due, non è che dici ‘abbiamo fatto’, ma dici ‘io, io, io’, è il tuo ego…“. La situazione in Casa è estremamente delicata: Ilaria vorrebbe abbandonare il gioco, Pamela vorrebbe continuare il percorso da sola, ma alla fine il Grande Fratello 2024 ha deciso che le Non è la Rai non si scioglieranno ma proseguiranno ancora in coppia.