Gianluca Scuotto, Uomini e Donne/ Tutto finito con Stefania? In studio…

Gianluca Scotto scatena una nuova polemica?

Gianluca Scotto è uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over di Uomini e donne che, nelle scorse puntate, è stato al centro dello studio prima per un confronto con Sara e poi con Stefania. Gianluca aveva deciso di uscire con Sara con cui, però, la conoscenza si è interrotta a causa della differenza d’età, un dettaglio che Gianluca ha ammesso di temere. Nel corso del confronto, tuttavia, sono emersi dei dettagli che hanno scatenato la discussione in studio.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Soraia e Lilli, ma...

“Lui è molto esigente perchè, numericamente, ha una necessità superiore a quella degli uomini presenti. Sara riferisce alla redazione che tutta la sera avete parlato di rapporti intimi, di qualità e quantità affinchè lui stesse bene”, ha svelato Maria De Filippi le cui parole sono state confermate dalla dama. Tale confessione ha spiazzato anche Stefania con cui, poi, il cavaliere ha cercato un confronto dopo la puntata.

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Lilli si sbilancia: "Gli opposti..."

Gianluca e Stefania: tutto finito?

Per provare a salvare la sua frequentazione con Stefania, Gianluca ha cercato immediatamente un confronto con lei come ha raccontato nella scorsa puntata di Uomini e Donne. Gianluca, tuttavia, nonostante i tentativi di mettersi in contatto, Stefania ha evitato di rivederlo. Tra i due, dunque, sembra essere tutto finito. Sarà davvero così?

Cosa accadrà nella nuova puntata del dating show? Non ci sono anticipazioni su questo punto e per scoprire cos’è successo esattamente a Gianluca, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 18 maggio: Luca, Ida e Riccardo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA