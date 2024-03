Gianluca Torre, chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista/ Vita privata, curiosità e social

Gianluca Torre, chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Stasera c’è Cattelan torna in onda questa sera, su Rai 2, in seconda serata con una nuova puntata ricca di ospiti. Alessandro Cattelan accoglierà in studio anche il cast di Casa a prima vista, il reality di Real Time, composto da Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Gianluca Torre. Proprio Gianluca Torre è uno dei volti simbolo del programma, uno degli agenti immobiliari che sfida i due “rivali” nella soddisfazione delle richieste dei clienti, desiderosi di trovare l’appartamento dei propri sogni.

Di Gianluca Torre non si conoscono molte informazioni, eccezion fatta per la sua breve bio sul sito di Real Time. Trattasi di un agente immobiliare dei Vip, espansivo e solare e dalle notevoli conoscenze e doti da PR, sviluppate grazie al lavoro nel settore pubblicitario. Negli ultimi anni Torre ha cambiato vita ed è diventato agente immobiliare, ed attualmente lavora per una grande agenzia internazionale. Tra le curiosità che lo riguardano, ama raccontare le case a modo suo con il preciso intento di valorizzarle al meglio.

Gianluca Torre: curiosità, gossip e social

Agente immobiliare nella vita e in televisione, Gianluca Torre vanta un ottimo seguito non solo sul piccolo schermo ma anche sui social. Al momento su Instagram vanta circa 269.000 followers, mentre su TikTok conta circa 184.000 followers. Oltre al suo impegno sul fronte professionale e al successo di Casa a prima vista in tv, di lui non si conoscono ulteriori informazioni riguardo in particolare la vita privata.

Non vi sono infatti informazioni o dettagli su un presunto amore nella sua vita o sulla sua famiglia, essendo piuttosto riservato e preferendo far parlare la carriera e la sua attività professionale alla sfera più intima dei suoi sentimenti.

