Gianluca Vialli come sta?/ Molto provato, la sorella lo raggiunge per Natale a Londra

Gianluca Vialli come sta? Questa domanda tiene banco nel mondo del calcio, che vive giorni molto difficili tra la morte di Sinisa Mihajlovic e l’allarme sulle condizioni di salute sull’ex attaccante di Sampdoria e Juventus (tra le altre), ma pure del più grande di tutti, O Rei Pelé. Per quanto riguarda Gianluca Vialli, possiamo dire che continua a lottare: ricoverato in una clinica di Londra, non lontano dalla sua casa nel quartiere Belgravia, Gianluca Vialli combatte il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nel 2017 e che in autunno è tornato a dargli problemi.

La moglie Cathryn è sempre al suo fianco, ma adesso è periodo di feste e allora è giunta la notizia che a Natale Gianluca Vialli riceverà la visita della sorella Mila, in arrivo a Londra. Naturalmente questo di per sé non dice molto su come sta Gianluca Vialli, perché è perfettamente normale che per Natale ci sia in maniera particolare la vicinanza della famiglia: nei giorni scorsi si era mossa anche la mamma di 87 anni, Maria Teresa, andata a trovarlo sabato scorso insieme al fratello Nino. Mercoledì da Vialli è stato invece Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli amico e creatore con lui della “Fondazione Vialli e Mauro” contro la Sla.

Per cercare dunque di capire come sta Gianluca Vialli, naturalmente in base a quanto ci è dato sapere in rispetto della riservatezza del malato, emerge purtroppo che l’ex attaccante stia trascorrendo giorni difficili: i farmaci lo aiutano a tenere a bada il dolore, sta reagendo da guerriero ma il fisico è provato. Per questo si è reso necessario il ricovero, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera. La certezza è che lo scorso 14 dicembre Gianluca Vialli ha lasciato lo staff della Nazionale con queste parole: “Al termine di una lunga e difficoltosa “trattativa” con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”.

Le terapie continuano e tanti amici continuano a stare vicini a Gianluca Vialli. Da segnalare in particolare le dichiarazioni di Carlo Cudicini, l’ex portiere che proprio Vialli portò al Chelsea nel 1999 e che oggi è osservatore dei giocatori in prestito proprio per il club londinese: “Gianluca è una persona per me speciale e siamo tutti preoccupati dalle ultime notizie circolate. Al tempo stesso confido che la voglia di lottare e la forza d’animo che lo hanno sempre caratterizzato lo aiutino a superare anche questa difficile sfida. Siamo tutti vicini a lui e alla sua meravigliosa famiglia, mandandogli tutto l’affetto possibile”, ha affermato parlando con La Gazzetta dello Sport.











