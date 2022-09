“Gianluca Vialli tumore peggiorato”: è fake news?/ Da mesi non parla della malattia…

Come sta Gianluca Vialli? Un quesito che, al momento, non conosce risposta aggiornata, anche se alcune pagine Facebook nei giorni scorsi hanno fatto circolare la notizia di un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del tumore al pancreas che nel 2017 è stato diagnosticato all’ex bomber di Sampdoria e Juventus. Il senso del nostro articolo è quindi quello di fare chiarezza su questo aspetto, precisando che non si conoscono ad oggi eventuali evoluzioni della malattia che ha colpito l’ex calciatore ed è possibile (oltre che fortemente auspicabile, in questo caso) che si tratti di una bufala, della classica fake news che prende di mira la salute delle persone e che certo piacevole non è.

Certo, purtroppo il problema di Gianluca Vialli è serio e reale e lui per primo non ne ha mai fatto mistero, raccontandosi sempre senza filtri e in modo cristallino in qualsiasi intervista televisiva o giornalistica alla quale abbia preso attivamente parte. L’ultima, in ordine cronologico, risale al mese di maggio 2022 ed è stata rilasciata ai microfoni di Alessandro Cattelan dall’ex giocatore. Dopo essere stata trasmessa su Netflix, è stata ripresa da numerose testate giornalistiche, con virgolettati colmi di comprensibile ansia e di paura per ciò che potrebbe accadere.

GIANLUCA VIALLI, IL TUMORE SI È DAVVERO AGGRAVATO? LA PRECISAZIONE

Affermazioni indubbiamente forti quelle di Gianluca Vialli, che si è anche detto consapevole di non essere destinato a morire di vecchiaia (cosa che noi, invece, gli auguriamo di tutto cuore, con annessa speranza che succeda il più tardi possibile), ma attorno alle quali online è stato costruito un castello di carta, sfociato poi nell’ipotesi di un aggravamento della malattia.

Peccato che, sebbene in queste ore sulle pagine Facebook si trovino numerosi post sull’argomento, Vialli non ne parli proprio da quell’intervista con Cattelan e quindi non si ha fino a questo momento motivo di parlare di un peggioramento del tumore al pancreas che ha colpito l’ex campione di calcio.

