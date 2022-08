Marcello Mastroianni, com’è morto?/ Malattia: tumore al pancreas, malore in tournée

Com’è morto Marcello Mastroianni? Sono già trascorsi più di 25 anni da quel 19 dicembre 1996, quando l’attore italiano si spense a Parigi, ma il ricordo del protagonista del nostro cinema rimane più vivo che mai. Mastroianni ha lottato a lungo contro una brutta malattia, il tumore al pancreas, ma poco prima di spegnersi riuscì a portare a compimento la lavorazione della sua ultima pellicola cinematografica, intitolata “Viaggio all’inizio del mondo”, di Manoel de Oliveira, e che ancora oggi rappresenta una specie di testamento spirituale dell’interprete.

A livello teatrale, portò in tour la commedia “Le ultime lune” nei teatri di tutto lo Stivale, ma, a causa delle tre fleboclisi al giorno, Marcello Mastroianni era costretto a recitare quasi sempre da seduto e molte date previste non furono realizzate a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Arrivò anche un malore, che determinò la decisione da parte dell’attore di interrompere la tournée con la data di Napoli, facendo poi ritorno in Francia, nella capitale, dove spirò pochi giorni prima del Santo Natale, e assistito dalla figlia minore, Chiara.

MARCELLO MASTROIANNI, COM’È MORTO E MALATTIA: AL SUO CAPEZZALE C’ERA ANCHE CATHERINE DENEUVE

Fornita così la risposta alla triste domanda “com’è morto Marcello Mastroianni?”, possiamo fornirvi ancora ulteriori dettagli circa la sua dipartita, a testimonianza di come l’attore abbia saputo lasciare una traccia importante del suo passaggio sulla Terra. Oltre alla sua “piccola” Chiara, infatti, al suo capezzale si presentò anche Catherine Deneuve, la madre di sua figlia, che gli strinse la mano fino all’ultimo e lo accompagnò verso il sonno eterno.

La morte di Marcello Mastroianni, come accennavamo in precedenza, è dunque avvenuta in landa transalpina, ma dopo il funesto evento, il suo corpo ha fatto rientro nel nostro Paese, che gli ha dato i natali, e dove oggi riposano le sue spoglie, ubicate all’interno del cimitero del Verano a Roma.











