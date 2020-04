Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ Quella rivelazione piccante su…

Pubblicità

Fra Gianluigi Martino e la sua fidanzata Valeria Marini procede tutto a gonfie vele: lo ha rivelato la showgirl più stellare che ci sia in questi ultimi giorni, regalando anche ai più maliziosi qualcosa di piccante sul loro rapporto a due. In un’intervista radiofonica a Un giorno da pecora, la Marini infatti ha svelato di trascorrere la quarantena fra cucina, pulizie con il vapore, i social e qualche allenamento particolare: “Sto utilizzando anche una pedana vibrante, che è utile perchè si può usare anche quando si fanno altre cose”. Nessun particolare diretto che riguardi la sua relazione con Martino, di cui ha sempre parlato molto poco. “Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna”, aveva dichiarato poco tempo prima a Oggi, “c’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. Un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore”. Poi il loro amore deve averla convinta ad uscire allo scoperto, visto che Valeriona nazionale ha scelto di presentare il fidanzato a Verissimo già lo scorso gennaio.

Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini: una quarantena insieme

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini, sta trascorrendo la quarantena insieme alla stellare showgirl. I due ormai condividono tutti, persino la decisione di raccogliere dei fondi necessari per supportare l’emergenza Covid-19. “Sto raccogliendo dei fonti sulla piattaforma GoFoundMe”, ha detto Valeria al settimanale Nuovo, “e tra i conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture. Ho già acquistato un respiratore per il San Raffaele di Milano e ne stiamo prendendo altri dieci. Io e il mio fidanzato siamo in prima linea, dalla mattina alla sera, per portare avanti la raccolta fondi“. Nessuna dichiarazione invece sulla possibilità che i due possano un giorno diventare marito e moglie. “L’amore vince sempre e su tutto”, scrive intanto Gianluigi sui social, “continuiamo a raccogliere fondi tutti insieme per aiutare chi ha bisogno in questo momento d’emergenza”. Oggi, mercoledì 17 aprile 2020, La Presidente debutterà nella seconda serata di Rete 4. Lo spettacolo teatrale che ha regalato un nuovo successo alla Marini sbarcherà quindi sul piccolo schermo, sostenuto da entrambi i fidanzati. L’ultimo post su Instagram di Martino riguarda infatti proprio la satira politica di Pierfrancesco Pingitore.



