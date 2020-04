Valeria Marini, La Presidente/ “Esalta proprio la figura femminile” e ‘rinnega’ il Grande Fratello Vip

Pubblicità

Valeria Marini è la protagonista de La Presidente, spettacolo in onda oggi, alle ore 23 su Rete 4, diretto da Pierfrancesco Pingitore. La nota showgirl, a poche settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, racconta agli italiani la storia di una starlette che, dopo aver militato per qualche tempo nel mondo dello spettacolo, decide di dedicarsi al mondo della politica; è così che incontra alcuni dei leader più importanti della terra, come Donald Trump o Angela Merkel o i più nostrani Giuseppe Conte e Matteo Salvini. “È uno spettacolo che ho fatto con grande amore e segna anche il mio ritorno al teatro”, dice Valeria Marini in un’intervista concessa a Novella 2000. “La Presidente – aggiunge – è soprattutto il grande ritorno degli spettacoli del Salone Margherita firmati Ninni Pingitore. Un genere di cui molti sentono la mancanza […]”.

Pubblicità

VALERIA MARINI, LA PRESIDENTE: “UN RUOLO SCRITTO PER ME DA…”

La Presidente è uno spettacolo che è andato in scena per circa tre mesi, dalla fine di novembre 2019 agli inizi di febbraio 2020. Il successo che ne è derivato, spiega Valeria Marini, è dovuti all’assenza, nel panorama televisivo più attuale, di “un genere di cui molti sentono la mancanza e che si ha voglia di rivedere per la chiave satirica, ironica e divertente con cui interpreta da sempre l’attualità”. Ma è inoltre uno spettacolo che “esalta proprio la figura femminile”, perché “ormai le donne possono permettersi questo e altro: tutto è possibile”. Il suo ruolo, in particolare, è quello scritto per lei da Ninni Pingitore: “si tratta ovviamente di una circostanza ironica e paradossale – spiega la Marini – Il pretesto per farmi incontrare tutti i Capi di Stato e i personaggi del momento, da Trump ai nostri politici fino a Greta Thunberg”.

Pubblicità

VALERIA MARINI PRENDERLE DISTANZE DAL GRANDE FRATELLO VIP

Valeria Marini apre la sua nuova stagione televisiva con La Presidente e prende le distanze dal Grande Fratello Vip 2020. “Ho preferito staccare completamente”, spiega la showgirl a Novella 2000. “Non me la sono sentita nemmeno di collegarmi in diretta mercoledì scorso (nella puntata finale, ndr). Non è stato un gioco divertente”. La Marini non entra nei dettagli, ma ammette di non aver gradito alcuni comportamenti: “Ha preso una piega che non mi è piaciuta – dice la diva – Sono successe cose non opportune, gravi, e per le quali non mi sembra di essere stata nemmeno particolarmente difesa… Invece esiste un regolamento ed esistono delle regole – precisa la Marini – bisognerebbe che venissero applicate”. Tuttavia, in questo particolare momento, ha preferito evitare di alimentare la querelle: “non mi è sembrato il caso di prolungare le polemiche. Ho preferito dedicarmi a cose più importanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA