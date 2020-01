Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ “Sono felice e innamorata”

Gianluigi Martino è il fidanzato di Valeria Marini. La showgirl ha finalmente trovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore cosentino con cui è uscita allo scoperto poco dopo l’esperienza di Temptation Island Vip. La Marini, infatti, aveva deciso di partecipare al reality show dei sentimenti con l’ex compagno Patrick Baldassari, ma l’esperienza separata nei villaggi dei single ha allontanato la coppia che è uscita separata dal programma. A distanza di poco tempo però la Marini ha ritrovato la serenità tra le braccia di Gianluigi, un imprenditore originario di Cosenza che lavora proprio dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La showgirl ha confermato la storia questa storia proprio dalla casa del Grande Fratello Vip dove, dopo il confronto con Rita Rusic, ha sottolineato il suo amore per Gianluigi: “sono innamorata e felicemente fidanzata fuori. Ad aspettarmi c’è il mio Gianluigi”.

Valeria Marini: “Gianluigi Martino è una persona molto speciale per me”

Un amore che Valeria Marini ha raccontato anche dalle pagine del settimanale Oggi e durante una sua recente partecipazione al programma “Vieni da Me” di Caterina Balivo. “Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna – ha raccontato la Marini -. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello”. Questa persona si chiama Gianluigi Martino ed è molto più giovane della stellare Valeria, ma l’età poco importa quando c’e l’amore. I due sono inseparabili e lo stesso Gianluigi condivide diverse foto con Valeria; tra gli ultimi scatti un selfie accompagnato dalla didascalia: “con lei è sempre tutto stellare”.

