Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ “Tra noi non c’è solo attrazione fisica”

Gianluigi Martino è il fidanzato di Valeria Marini, la stellare showgirl che abbiamo apprezzato per la seconda volta come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La coppia ha deciso da pochissimo di uscire allo scoperto raccontando alle telecamere il loro grande amore; un sentimento che è arrivato nella vita della stellare Valeria dopo la delusione vissuta con Patrick Baldassarri, l’ex compagno con cui ha partecipato a Temptation Island Vip. Una prova che ha visto la showgirl uscire da sola dal programma, ma per fortuna poco dopo ha ritrovato la serenità tra le braccia del manager che si divide tra il mondo dei casting televisivi e quello della produzione. Una storia d’amore che la coppia ha raccontato proprio la scorsa settimana nel salotto di Barbara d’Urso a Live – Non è la D’urso con Gianluigi che ha rivelato il primo bacio con la showgirl. “Certo che lo ricordo. Tornavamo da una festa di un amico e l’ho baciata nel portone di casa quando l’ho riaccompagnata” – ha raccontato il “toy boy” della Marini che ha precisato – “c’era attrazione fisica, ma non solo quello qualcosa che andava oltre”.

Gianluigi Martino e Valeria Marini: quarantena insieme

Valeria Marini e Gianluigi Martino da poco hanno deciso di uscire allo scoperto confermando dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini il loro amore. Una scelta dettata principalmente dal clamore mediatico legato al nome della showgirl che da Barbara d’Urso ha sottolineato: “ho deciso io per il bene della coppia di aspettare. Ci vogliamo bene e abbiamo passato la quarantena insieme. Mia madre l’ha conosciuto, con ovviamente le regole del periodo e le piace davvero moltissimo”. I due al momento stanno condividendo la quarantena insieme nella casa di Roma della showgirl come ha raccontato durante un’intervista rilasciata ai Lunatici di Rai Radio2. “La quarantena è una prova importante per la vita di coppia. Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi” ha dichiarato la Marini sottolineato come questo momento storico così tragico e difficili stia rappresentando un banco di prova per il loro amore. “Ci stiamo dando molta forza l’uno con l’altra” – ha detto Valeria Marini – “è molto importante. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”.



