Valeria Marini e fidanzato Gianluigi Martino/ Lei “censura” Barbara che “la liquida”

Barbara D’Urso decide di liquidare Valeria Marini quando si apre l’argomento legato alle sue litigate con Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna specifica: “Non voglio parlarne di Antonella”. Barbara reagisce così: “Lo sapevi che se ne sarebbe parlato di Antonella, se no sembra che io faccia i tranelli. Ora andiamo avanti su Paolo e Clizia“. L’argomento si chiude rapidamente con un po’ di imbarazzo in studio: “Giro pagina anche se eravamo d’accordo e hai cambiato idea. Ma ti voglio bene”. Prima ancora Gianluigi Martino racconta il primo bacio con la fidanzata Valeria Marini: “Certo che lo ricordo. Tornavamo da una festa di un amico e l’ho baciata nel portone di casa quando l’ho riaccompagnata. C’era attrazione fisica, ma non solo quello qualcosa che andava oltre“. Enrica Bonaccorti, collegata in remoto, spende dei complimenti per la coppia. I due hanno deciso però di venire fuori non subito: “Ho deciso io per il bene della coppia di aspettare. Ci vogliamo bene e abbiamo passato la quarantena insieme. Mia madre l’ha conosciuto, con ovviamente le regole del periodo e le piace davvero moltissimo”. Barbara D’Urso manda poi in onda un rvm che ci mostra anche un momento in cui le due donne si sono incontrate e abbracciate calorosamente in televisione. Di mamma Gianna si era parlato moltissimo anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove la donna è stata per un periodo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Valeria e Gianluigi da Barbara D’Urso

Valeria Marini ed il giovane fidanzato Gianluigi Martino saranno ospiti questa sera a Live Non è la d’Urso, il programma domenicale condotto da Barbara d’Urso. La coppia quasi sicuramente racconterà alla padrona di casa come sta vivendo questo periodo di quarantena, iniziato per la showgirl con l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Nonostante i 17 anni di differenza, i due convivono serenamente. Il lockdown causato dalla situazione drammatica legata al Coronavirus ha unito sempre di più la coppia; la Marini sta attualmente trascorrendo una dolce quarantena con il giovane originario di Cosenza nel suo appartamento stellare di Roma, a Pizza di Spagna. In un suo intervento al programma I Lunatici di Rai Radio2, Valeria Marini ha raccontato come sta vivendo queste giornate, rivelando: “La quarantena è una prova importante per la vita di coppia. Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi”. Se per alcune coppie il periodo di reclusione forzata ha significato motivo di crisi, nel loro caso ha invece contribuito a rafforzare sempre di più i rispettivi sentimenti, dopo aver superato la lontananza causata dalla permanenza della diva del Bagaglino nella spiatissima Casa di Cinecittà. “Ci stiamo dando molta forza l’uno con l’altra. E’ molto importante”, ha aggiunto la Marini.

VALERIA MARINI E IL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO: “MI STA VICINO”

Valeria Marini ha raccontato anche come si sta comportando durante la quarantena, trascorsa in casa insieme al fidanzato, il pr Gianluigi Martino. Oltre a dedicarsi alle faccende domestiche si prende cura anche di se stessa. “Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”, ha confidato ai Lunatici. Non potendo recarsi in questo periodo dai professionisti, la Marini non rinuncia comunque al benessere personale e per questo ha confessato di far da sè. “La giornata deve essere condotta sempre al meglio, bisogna prendersi cura di noi stessi e fare tutto quello che ci fa stare bene”, ha spiegato. Poi ha voluto fornire anche degli utili consigli a tutti noi, come ad esempio quello di non buttarsi nel cibo ed evitare possibili sprechi. “Bisogna mantenersi in forma, mantenere un equilibrio, stare bene”, ha aggiunto. E se lo si è in due, come nel suo caso, ancora meglio. Durante la pandemia, dopo essersi resa conto della gravità una volta uscita dalla casa del GF, la Marini ha deciso di sposare l’iniziativa di un’associazione benefica: “Siamo riusciti a comprare diversi macchinari importanti per cercare di renderci utili”, ha spiegato. E basta fare un salto sui suoi social per trovare le indicazioni su come poter aderire alla campagna “Doniamo un respiro”.



