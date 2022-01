Gianluigi Nuzzi ha Covid “Mi manca un po’ il fiato”/ “Tampone dopo rapido negativo”

Gianluigi Nuzzi positivo al Covid. Tra le migliaia di persone contagiate in questi giorni c’è anche il conduttore di Quarto Grado. Proprio lui ha dato la notizia. Lo ha fatto via social, con un post e un video per condividere la notizia con i telespettatori e più in generale i suoi followers. “Amiche e amici, purtroppo anch’io sono positivo al Covıd. Ho appena ricevuto l’esito del tempone molecolare“, ha scritto. Quindi, ha invitato tutti “di cuore ad essere cauti, a indossare le mascherine FFP2, a proteggere voi stessi e gli altri“.

Nell’occasione Gianluigi Nuzzi ha ringraziato i suoi “fantastici colleghi di Quarto Grado, al lavoro per offrirvi già venerdì una puntata super!“. A tal proposito, lui non prenderà ovviamente parte alla puntata dallo studio, dove ci sarà Alessandra Viero con i suoi ospiti, ma in collegamento. “Vedrete che sarà una grande puntata“, ha assicurato il conduttore di Quarto Grado.

GIANLUIGI NUZZI “I MIEI SINTOMI SONO LEGGERI”

“Cari amici, sabato mi sentivo un po’ così così, quindi sono andato in farmacia e mi ho fatto il mio bel tampone rapido ed era negativo“, ha esordito Gianluigi Nuzzi invece nel video che ha pubblicato sui social. Ha spiegato che continuava ad avere dei leggeri sintomi: “Mi sentivo un po’ di brividi di freddo, un po’ di mal di testa. Quindi, ho fatto il molecolare e sono risultato positivo al Covid. Non faccio sicuramente la vittima, ma vi do il consiglio di indossare la mascherina FFP2, non quella chirurgica, perché non vi difende dagli altri, e di prestare attenzione“.

Gianluigi Nuzzi ha poi aggiunto: “Vedete, mi manca un po’ il fiato, però lo show continua, la vita continua, quindi venerdì saremo in onda con Quarto Grado“. A tal proposito, ha ringraziato la famiglia del programma che sta lavorando alla nuova puntata che andrà in onda venerdì. “Sarà una puntata importante. I miei sintomi sono leggeri, continuerò a scrivere il mio libro“.

