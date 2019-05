GIANMARCO AMICARELLI/ Il fidanzato di Jane Alexander: “Ecco perché l’ho perdonata”

Gianmarco Amicarelli a Pomeriggio 5 spiega le motivazioni che lo hanno portato a perdonare Jane Alexander dopo il suo tradimento con Elia Fongaro. “I tradimenti secondo me si possono anche perdonare…” ammette, beccandosi però molte critiche in studio da parte di chi trova sia impossibile passarci sopra. Lui però spiega: “Io la guardo sempre con gli stessi occhi. Anche tutte le altre fidanzate che ho avuto hanno avuto rapporti sessuali con altri, cosa c’entra?” Così spiega cosa lo ha portato realmente a superare il tradimento avvenuto nella Casa del Grande Fratello: “Ho sempre pensato che quello che è successo tra lei ed Elia è accaduto in un contesto che non è la realtà. È nato all’interno di un ambiente che non era reale. Tutto per pubblicità? Sarei potuto andare anche in altri posti in cui non sono andato se fosse stato così!” Ammette poi di essere felice. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gianmarco Amicarelli è tornato tra le braccia di Jane Alexander. Tra di loro, dopo la parentesi di lei nella Casa del Grande Fratello Vip e la storia con Elia Fongaro, è finalmente tornato il sereno. Oggi infatti, proprio il musicista avrà modo di raccontarsi in esclusiva con Barbara d’Urso, nel corso della seconda parte di Pomeriggio 5, dedicata al gossip. Lo scorso aprile è stata proprio l’attrice ha confermare il ritorno di fiamma. Dopo una paparazzata tra le pagine di Chi, proprio la Alexander, ha pubblicato la sua spiegazione tramite social, con un lungo messaggio che si apriva parlando della fine con l’ex Velino. “Nella vita succede che non tutto vada come previsto, o come noi vorremmo. Io ho creduto molto nella mia storia con Elia, ma non siamo riusciti a portarla avanti. Non sminuirò mai quello che ho provato per lui ed i momenti stupendi, irripetibili vissuti insieme. E mentre la mia amica diceva che una donna adulta come me non poteva ridursi così per un ragazzo come lui io non la penso così, ma d’altronde ero io che stavo male, non lei. La storia è finita, male, certo, ed io ci ho messo tanto a riprendermi, ma ad un certo punto ho smesso di piangere”.

Durante il suo sfogo-chiarimento social, Jane Alexander aveva confermato il riavvicinamento con Gianmarco Amicarelli. “E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco. E non sarò mai né la prima né l’ultima che si rimette con un suo ex, né credo che abbiamo ucciso nessuno, né abbiamo intenzione di farlo. Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando. Punto. Da qui a quello che succederà, chissà. Che voi ci siete o meno, la mia vita andrà avanti. Una vita folle, fuori dagli schemi, e per molti di voi incomprensibile. Ma è la mia”. Durante la parentesi dedicata alla cronaca rosa, il musicista romano avrà modo di confidarsi con Barbara d’Urso, nel corso di Pomeriggio 5.



