GIANMARCO CHIEDE SCUSA AL FIGLIO FRANCESCO A C’È POSTA PER TE 2024: “SONO SPARITO”/ Lui non lo perdona

Non arriva la riappacificazione tra Francesco e suo padre Gianmarco a C’è posta per te 2024. “Ricorda che ci sono tante persone che vorrebbero avere un padre ma non ce l’hanno, e tu sai a cosa mi riferisco. Pensaci a questa cosa Francesco” è l’appello che lancia Rosy, la nuova compagna di Gianmarco. Francesco tentenna, ci pensa ma ammette di non sentirsi ancora pronto. “Il fatto che lui mi ha chiamato qui mi fa piacere, è un passo, ma non mi sento ora di ricominciare”, sono le parole del ragazzo che, alla fine, decide di chiudere la busta. Gianmarco non si arrende però qui ed è pronto a ritrovare una pace con suo figlio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Gianmarco e di suo figlio Francesco a C’è posta per te 2024

L’ottava puntata di C’è posta per te 2024 si conclude con la storia di un padre. Entrano in studio Gianmarco e Rosy. È lei a chiamare per non veder più soffrire il marito che ha avuto dal precedente matrimonio tre figli e il maggiore tra loro, Francesco, non gli parla da anni. “Sono 5 anni che non mi vuole né sentire e né vedere, ogni tentativo è stato vano. Mi ha accusato di averlo abbandonato e di aver abbandonato gli altri figli.” ha raccontato l’uomo.

Il precedente matrimonio dura 22 anni ed è felice fino agli ultimi 4 anni che sono fatti invece di liti continue. Lui capisce di non amarla più, poi l’avvento di Facebook fa il resto, perché lui inizia a chattare con altre signore. Lì conosce Rosy che non vive in Sardegna ma in Toscana. La moglie scopre le chat e litigano, lui va via di casa. Gianmarco ammette dunque di volersi separare e lo dice anche ai figli.

Gianmarco e Francesco, pace a C’è posta per te 2024? Le scuse

Gianmarco intanto si trasferisce in Toscana da Rosy dopo qualche tempo. I rapporti con Francesco sono telefonici, lui è freddo. Le cose precipitano anche per il mantenimento talvolta mancato da parte dell’uomo verso i figli, spesso minore del dovuto. Pian piano Francesco scompare dalla vita del padre. È per chiedergli scusa e ricucire il rapporto che l’uomo chiede l’aiuto di C’è posta per te.

Francesco ha accettato l’invito di Maria De Filippi. Nel vederlo dall’altra parte della busta, suo padre Gianmarco gli dice: “Mi manca tutto di te. Riconosco che ho fatto degli errori, capisco che ho sbagliato nel momento in cui sono andato via di casa, tu avevi 17 anni ed era il momento in cui più avevi bisogno di un padre al fianco. Sono stato male quando ho saputo che avevate il frigo senza cibo. Sono orgogliosissimo di te perché so che sei un grande lavoratore e una brava persona. Dammi l’opportunità di essere ancora tuo padre”.











