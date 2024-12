Uomini e Donne, Gianmarco Meo abbandona il programma: Francesca Sorrentino chiede altri corteggiatori e lui va via

Non sta vivendo un momento facile il Trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne che è rimasta senza corteggiatori (quasi). Il corteggiatore Paolo si è autoeliminato senza dare molte spiegazioni, mentre Francesco nella puntata andata in onda ieri sembrava molto assente e distante anche se successivamente ha rivelato di stare male, ha una patologia che non gli consente di essere sempre presente in studio. E i due si sono chiariti. Un altro corteggiatore di Francesco Sorrentino è Gianmarco Meo che ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

Scendendo nel dettaglio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha fatto un’esplicita richiesta a Maria De Filippi: far scendere nuovi corteggiatori, se da un lato Francesco De Martino non ha avuto nessun problema ad accettare la sua richiesta, diversa è stata la reazione dell’altro corteggiatore, Gianmarco Meo che non l’ha presa bene ed ha lasciato Uomini e Donne abbandonando lo studio.

Gianmarco Meo, chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne

Chi è Gianmarco Meo di Uomini e Donne, a questo punto ex corteggiatore di Francesca Sorrentino? Il giovane ha 23 anni, è originario di Roma e lavora come venditore di automobili, dimostrando già una grande determinazione nonostante la giovane età. Su di lui si sa anche che da anni collabora anche con l’azienda di famiglia, un segno evidente del suo impegno e del suo attaccamento ai valori tradizionali. Il percorso con la tronista è stato contraddistinto da alti e bassi e quando è rimasta con pochi corteggiatori ed ha chiesto di farne venire altri, Gianmarco ha abbandonato Uomini e Donne.