Uomini e Donne, salvo il trono di Francesca Sorrentino: l’inaspettata richiesta

Francesca Sorrentino non lascia il trono di Uomini e Donne, nonostante sia rimasta senza corteggiatori, infatti, è stato trovato un modo per consentirne il proseguimento. Andando con ordine stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di ieri uno dei corteggiatori di Francesca, Paolo Steri, non si è presentato in studio ha avvisato la redazione ma non sono state rese note le sue motivazioni ed anche un altro corteggiatore Gianmarco non si è presentato.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 dicembre 2024/ Salvo Trono Francesca, Martina bacia Gianmarco

A questo punto Francesca Sorrentino è rimasta con un solo corteggiatore mettendo così il suo trono a rischio e davanti a due scelte: scegliere Francesco De Martino, il suo unico ‘pretendente’, oppure abbandonare il trono di Uomini e Donne. Alla fine, invece, la tronista ha optato per una terza scelta. Francesca Sorrentino ha fatto un’inaspettata richiesta a Maria De Filippi ed al programma: far scendere per lei nuovi corteggiatori a partire dalla prossima registrazione, dunque in questo modo non ha dovuto abbandonare il trono.

Chi è Tina Cipollari/ Dalle origini umili al successo con Uomini e Donne: "Ho sempre sognato una cosa..."

Francesca Sorrentino non lascia il trono: arrivano nuovi corteggiatori ma Francesco De Martino se ne va

Le anticipazioni di Uomini e Donne su cosa accadrà nelle prossime puntate svelano inoltre che, com’era prevedibile, la scelta di Francesca Sorrentino di far scendere nuovi corteggiatori non è per nulla piaciuta al suo unico corteggiatore rimasto, Francesco De Martino non l’ha presa bene ed ha preferito lasciare il programma. Inizialmente la tronista ha concentrato la sua conoscenza su Paolo e Gianmarco, successivamente invece è rimasta piacevolmente colpita da Francesco che le ha fatto una sorpresa raggiungendola nella sua città e tra i due è scattato un bacio, evidentemente però Francesca non era certa che Francesco fosse il ragazzo giusto per lei e così ha deciso di conoscere altri ragazzi e per questo Francesco ha deciso di autoeliminarsi.