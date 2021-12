Gianmarco Nazzaro, papà Manila Nazzaro/ Quando a Miss Italia le disse “se ci credi..”

Gianmarco Nazzaro è il padre di Manila Nazzaro, la celebre showgirl attualmente impegnata al Grande Fratello VIP. La concorrente gieffina, molto attaccata e affezionata a sua mamma, ha costruito uno splendido rapporto anche con il padre. La compagna di Lorenzo Amoruso ha infatti speso parole al miele per entrambi i genitori, durante la sua permanenza dentro la casa. Al padre Gianmarco la legano ricordi indelebili, come quelli relativi al periodo in cui lui la seguì nella sua avventura a Miss Italia.

Sbirciando in rete si ritrovano alcune dichiarazioni dell’epoca, parliamo del 1999, quando papà Gianmarco si mostrava orgogliosissimo di sua figlia dopo la vittoria di Miss Italia: “La prima cosa che farò è togliere dalle pareti tutti i quadri, tappezzeremo la casa con le foto della nostra Manila”.

Gianmarco Nazzaro, padre di Manila: sempre al fianco della figlia, anche a Miss Italia

“Ha un carattere caparbio, e’ volitiva ma sa anche seguire i consigli giusti; perche’ capisce che questo e’ sintomo di forza e non di debolezza. Io l’ho vista talmente entusiasta di partecipare al concorso che non le ho detto mai di no”, aveva raccontato, ormai più di vent’anni fa il padre. Chissà quanti altri ricordi sono impressi nella mente di papà Gianmarco e sua figlia Manila.

Lei, di certo, ha avuto modo di trarre insegnamenti preziosi da papà Gianmarco, che l’ha sempre spronata a dare il meglio e a non accontentarsi mai. “Fin da piccola faceva finta di sfilare e noi tutti la applaudivamo e ci meravigliavamo di come, cosi’ piccola, riuscisse a non cadere […] Un giorno, magari, le ricorderò solo una cosa che le avevo detto: se ci credi, vinci!’‘. Non ci sorprende: i papa’, quasi sempre, hanno ragione.

