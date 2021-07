Gianmarco Onestini secondo a Supervivientes 2021/ Il fratello Luca sbotta “problemi con il televoto!”

Si è conclusa l’avventura di Gianmarco Onestini a Supervivientes 2021. L’ex gieffino, tuttavia, non è riuscito a portare a casa la vittoria cedendo lo scettro ad Olga Moreno la quale, pur non avendo perso alcune delle prove previste per la finale dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, ha avuto la meglio vincendo il montepremi di 200 mila euro. Gianmarco Onestini che è stato un protagonista indiscusso del reality spagnolo, vivendo anche momenti difficili con il medico che è intervenuto più volte per aiutarlo a risolvere i suoi problemi fisici, si è classificato secondo. Un piazzamento che ha lasciato l’amaro in bocca non solo a Gianmarco Onestini e a tutti coloro che tifavano per lui, ma soprattutto al fratello Luca che lo ha sempre sostenuto.

Luca Onestini si sfoga per la mancata vittoria del fratello Gianmarco a Supervivientes

La mancata vittoria di Gianmarco Onestini ha spiazzato Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, dopo aver seguito la finale di Supervivientes e aver scoperto l’esito del televoto che ha premiato Olga Moreno, sui social, ha condiviso con i followers tutto il proprio dispiacere per l’impossibilità riscontrata da molti utenti di votare per il fratello. “È molto triste. Ho tutti i messaggi da parte di ragazzi che hanno tentato di votare per Gianmarco, ma non gli è stato permesso. Credo che tutto questo sia molto triste e credo che vincere così, non sia vincere. È molto brutto. Se fossi il vincitore, sarei triste per questo”. Uno sfogo amaro quello di Luca Onestini che ha seguito tutto il percorso del fratello.

