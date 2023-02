Gianmarco Petrelli, a rischio il serale di Amici 22?/ Perde con un altro ballerino

Gianmarco Petrelli in crisi per Raimondo Todaro: “Non ho cambiato idea su di te”

Gianmarco Petrelli è entrato in crisi per la ramanzina di Raimondo Todaro che non apprezza ancora il lavoro del ballerino. Il serale di Amici 22 si avvicina sempre di più e la paura di non potervi accedere si fa sempre più intensa per l’allievo.

Todaro, come riporta Biccy, ha dichiarato a Petrelli: “Il serale si avvicina e come sai non ho ancora cambiato idea su di te. Rispetto agli altri ragazzi che hanno iniziato a settembre hai fatto meno, molto meno. Inoltre avevo chiesto alla tua insegnante di farti fare uno dei suoi compiti visto che sei l’unico degli allievi a cui lei non lo ha mai dato. La tua insegnante nella scorsa puntata ha messo un bravo ballerino, che per altro fa il tuo stesso stile. Forse ha capito ciò che sostengo da settembre?”. L’insegnate di ballo si riferisce al ballerino Paky che Alessandra Celentano ha preso nella sua squadra, ma dalle anticipazioni non sembra lui il problema di Petrelli ad Amici 22.

Gianmarco Petrelli, un nuovo ballerino minaccia la sua posizione al serale

Dalle anticipazioni che circolano sul web di Amici 22, sembra che Gianmarco Petrelli sia stato messo a dura prova da un altro ballerino, Alessio Cavaliere. Contro di lui l’allievo di danza hip hop ha perso ben due prove, nella registrazione della puntata.

Nella prima gara Alessio si è classificato secondo ballando Industry Baby, Gianmarco è arrivato terzo con una coreografia sulle note di Black And Gold. Anche nella seconda gara Cavaliere avrebbe stracciato Petrelli, vincendo in modo netto con la sua performance. Dunque, il rischio che Gianmarco possa non arrivare al Serale di Amici 22 è sempre più tangibile.

