Gianmarco Pozzecco nuovo ct Italia di basket?/ In pole per sostituire Meo Sacchetti

Meo Sacchetti non è più il ct dell’Italia di basket (e il suo erede potrebbe essere Gianmarco Pozzecco). L’addio tra l’allenatore e la Nazionale azzurra della palla a spicchi si è consumato nel pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio 2022, con un comunicato stampa di poche righe divulgato dalla Federazione Italiana Pallacanestro: “Al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della Fip Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Solo una settimana fa, all’evento per i 100 giorni dall’avvio degli Europei a Milano, era emersa tutta la divergenza di vedute tra Petrucci e Meo Sacchetti. Il primo, in particolare, aveva tuonato: “Ci sono i presupposti per fare bene agli Europei, anche se io voglio che il ct convochi tutti i migliori. Se l’allenatore non convoca i migliori significa che non è un grande allenatore. Non c’è nessuna preclusione per i big, dipende tutto dal tecnico. Non esistono simpatie o antipatie, io voglio semplicemente che in Nazionale ci siano i migliori. Se uno pensa che ci siano antipatie, quel qualcuno si deve fare da parte”. La replica del coach, che dovrebbe cedere il posto a Gianmarco Pozzecco, era arrivata a stretto giro di posta: “Non sono un uomo di promesse, ma di sogni. Faccio molto affidamento sul gruppo che ho avuto a Tokyo: spero che ci siano tutti. Quei ragazzi hanno ancora tanta fame”.

GIANMARCO POZZECCO SARÀ IL NUOVO CT DELL’ITALIA DI BASKET DOPO MEO SACCHETTI?

Sono bastate poche righe per porre la parola “fine” in calce al rapporto tra il ct Meo Sacchetti e la Nazionale italiana di basket. Un legame, perlomeno a livello di vertici federali, che era già compromesso da tempo e che era rimasto in piedi solo per ragioni di opportunità, dal momento che la qualificazione all’ultima Olimpiade aveva prolungato la permanenza del coach sulla panchina azzurra.

Al posto di Meo Sacchetti, con ogni probabilità arriverà Gianmarco Pozzecco, attualmente vice di Ettore Messina a Milano. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Pozzecco “sarà presentato a Milano nei prossimi giorni, compatibilmente con le date dei playoff, che vedono l’Olimpia affrontare la sua Sassari in semifinale”.

