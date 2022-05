Claudia Gerini, polemica: “Roma sporca e offesa”/ “Come mai non si può pulire?”

Claudia Gerini ha pubblicato tra le sue stories di “Instagram” un video che ha fatto il giro del web, unitamente ad alcune fotografie, per mostrare le strade di Roma invase dai rifiuti e dalla spazzatura. L’attrice ha un rapporto che definire viscerale con la Città Eterna sarebbe riduttivo e proprio in virtù di questo amore per la Capitale (di cui interpreta il ruolo del sindaco Elena nell’ultimo film di Edoardo Leo, ‘Lasciarsi un giorno a Roma’), non ha potuto fare a meno di dare voce e spazio al suo rammarico nel vederla “sporca e offesa”.

Le riprese, effettuate con il suo smartphone, sono state eseguite da Claudia Gerini in una zona “nobile” di Roma, vale a dire piazza della Minerva, alle spalle del Pantheon. Con sguardo deciso e frasi ficcanti, l’interprete di numerose pellicole di successo del nostro cinema sottolinea come la sporcizia tra le vie cittadine non dipenda soltanto dall’inciviltà delle persone, ma dalla mancanza dell’opera di pulizia.

CLAUDIA GERINI: “COME MAI ROMA NON SI PUÒ PULIRE?”

Ciò che mostra Claudia Gerini è, effettivamente, un vero e proprio spaccato dell’incuria alla quale è abbandonata la città di Roma. Nel video postato online si osservano, come evidenzia anche il “Corriere della Sera”, “bottiglie di birra vuote e scheggiate a terra, cartacce ovunque sparse sui sanpietrini, cartoni di pizza buttati agli angoli delle antiche vie, cassette di copertura degli impianti di servizio scardinate e riempite di rifiuti. Come fossero secchi”.

A quel punto, Claudia Gerini si pone un interrogativo preciso, che riporta anche con una frase scritta a corredo di una foto: “Come mai questa città non si può pulire?”. Un quesito capace di generare quotidianamente discussione anche tra la popolazione capitolina, già alle prese con l’invasione dei cinghiali: uno dei tanti problemi che il primo cittadino Gualtieri è chiamato a risolvere.

