Tutto su Gianmarco Steri, il nuovo tronista di Uomini e donne

28 anni, di Roma e titolare di due barber shop nella capitale: tutto questo è Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne. Gianmarco è arrivato nel programma di Maria De Filippi con un appuntamento al buio sperando che sul trono ci fosse proprio Gianmarco Steri. Un desiderio che si è poi realizzato perché per mesi ha corteggiato, provando a conquistarla, proprio Martina. Quest’ultima, però, ha poi scelto Ciro Solimeno che se, come ha confessato lei stessa ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo il 26 gennaio 2025, è stata indecisa fino all’ultimo momento.

La delusione per non essere stato scelto da Martina è stata tanta per Gianmarco che, però, ha ritrovato il sorriso quando, su un biglietto scritto da Maria De Filippi, ha trovato la fatidica proposta ovvero quella di accomodarsi subito sul trono di Uomini e Donne.

Gianmarco Steri tronista di Uomini e Donne: cosa cerca in una ragazza

La scelta della redazione di Uomini e Donne e di Maria De Filippi di offrire il trono a Gianmarco Steri si è rivelata vincente perché in studio, durante le prime registrazioni, sono arrivate ben 100 corteggiatrici. Un successo clamoroso che neanche Gianmarco si aspettava come ha spiegato lui stessa ai microfoni del settimanale Chi. Il fascino del corteggiatore romano, oggi tronista, dunque, ha già colpito ma come dev’essere la ragazza che Gianmarco vuole al proprio fianco?

Fisicamente non ha preferenze. Il tronista, infatti, spiega che potrebbe prendere una sbandata sia per le bionda che per le more come è già successo in passato. Il tronista, però, non nasconde di dare importanza all’impatto fisico pur non avendo una preferenza. “Deve essere bella, ma anche avere una bella testa“, ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.