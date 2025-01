Gianmarco Steri: da corteggiatore a tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri è stato uni dei grandi protagonisti del trono di Martina De Ioannon che, al termine del percorso come tronista di Uomini e Donne, a Gianmarco, ha preferito Ciro Solimeno con cui sta vivendo una vera relazione nella vita di tutti i giorni. Dopo la scelta di Martina, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di dare una possibilità a Gianmarco come tronista. L’annuncio ufficiale ha mandato letteralmente in tilt i centralini della trasmissione di Maria De Filippi. Tantissime, infatti, le ragazze che, entusiaste dalla presenza di Gianmarco sul trono, hanno deciso di corteggiarlo.

Prasanna Conti, chi è dama di Uomini e Donne/ Chiude con Giorgio e confessa: "Mario Cusitore? Mi interessa"

In studio, per Gianmarco Steri sono arrivate ben 100 corteggiatrici: un numero enorme che ha spiazzato anche la redazione che non si aspettava affatto un seguito del genere e che ha lasciato senza parole anche Gianmarco che si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 gennaio 2025.

Gianmarco Steri e il retroscena sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Ero convinto..."

Gianmarco Steri e l’avventura a Uomini e Donne: cosa cerca in una donna

Superata la delusione per la scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri si è tuffato con grande entusiasmo nella sua avventura da tronista. “Cosa penso del fatto che ho mandato in tilt le richieste di Uomini e donne? Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente è perché sono risultato una persona semplice”, ha detto il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Ma come dev’essere la ragazza dei sogni di Gianmarco? “La mia ragazza ideale? Potrei dire che mi piacciono le more, e poi prendere una sbandata per una bionda, come è successo in passato. Sarei bugiardo a dire che non conta l’aspetto fisico, però non ho un canone estetico preciso. Deve essere bella, ma anche avere una bella testa“, ha concluso.

Chi è Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Gesto rivelatore di Martina De Ioannon prima della scelta: "Palese"