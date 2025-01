Uomini e Donne, trono di Gianmarco Steri parte con il botto: boom di corteggiatrici e Maria De Filippi rivoluziona la studio

Si è appena conclusa la registrazione di oggi, martedì 21 gennaio 2025, del dating show di Canale5 e c’era molta curiosità e attesa per il nuovo tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri a distanza di un paio di settimane dalla scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, l’altro corteggiatore Gianmarco ha accettato la proposta di Maria De Filippi di essere il nuovo tronista e per lui c’è stato un boom di richieste. Stando a diverse fonti tra cui Lorenzo Pugnaloni per lui hanno chiamato più di 8000 ragazze e non è tutto.

Pare che in studio si siano presentata più di 100 ragazze costringendo Maria De Filippi a cambiare disposizione delle sedute in studio, le pretendenti hanno potuto occupare la parte riservata tradizionalmente al pubblico, alle spalle della seduta di Maria De Filippi per problemi di spazio. I corteggiatori di Francesca Sorrentino, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino hanno dovuto lasciare lo studio dopo il tempo loro dedicato per mancanza di spazio. Insomma non è neanche iniziato e già il trono di Gianluca Steri ha portato il caos a Uomini e Donne.

Gianmarco Steri scatena il caos a Uomini e Donne: più di 100 corteggiatrici

Chiuso il discorso sui problemi di spazio e sull’esigenza di Maria De Filippi di rivoluzionare lo studio, il trono di Gianmarco Steri è iniziato sotto i migliori auspici con l’augurio della conduttrice di viversi il momento e pensare solo a divertirsi ed il boom di ragazze che da ogni parte d’Italia si sono presentate per conoscerlo. Durante il ballo c’è stato un vero e proprio caos perché molte ragazze si sono accalcate per conoscerlo e lui ha ballato e parlato con alcune di loro. Alla fine ha scelto una decina di ragazze con cui continuare la conoscenza ed inoltre in studio per consigliarlo e supportarlo era presente un suo amico. Insomma, chissà che dopo le delusioni dei precedenti due troni maschili di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi il suo trono non regali molte soddisfazioni.