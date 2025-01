Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni del 21 gennaio 2025: cosa succederà nella prossime puntate?

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne dalla cui anticipazioni si scoprirà che cosa succederà nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino, come sempre commenteranno le vicende dei protagonisti sia del Trono Classico, tronisti e corteggiatori, che del Trono Over, dame e cavalieri.

E scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà che cosa succederà alla tronista Francesca Sorrentino che ha concentrato la sua frequentazione solo su due corteggiatori Gianluca e Gianmarco sarà pronta alla scelta? Inizierà il suo percorso, invece, Gianmarco Steri con l’arrivo delle prime corteggiatrici. E poi ancora troveranno spazio le vicende di Gemma Galgani, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella e gli altri protagonisti del parterre e della nuova tronista Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 21 gennaio 2024: Gianmarco Steri è il nuovo tronista

Innanzitutto c’è molta attesa per il nuovo tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri. Il 29enne romana si è fatto conoscere nel programma come corteggiatore di Martina De Ioannon, che nelle fasi finali del suo percorso ha concentrato la sua conoscenza tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, finendo per scegliere quest’ultimo. Poco dopo Maria De Filippi ha chiesto a Gianmarco di diventare il nuovo tronista e lui ha accettato. Il consenso del giovane è stato sbalorditivo perché per lui hanno chiamato più di 3000 ragazze e qualcuna di loro farà il suo ingresso nella registrazione di oggi.

Le anticipazioni Uomini e Donne, inoltre, sveleranno che cosa succederà al Trono di Francesca Sorrentino che la scorsa volta ha portato in esterna Gianmarco Meo ma non è scoccato nulla e la tronista si è lamentata del mancato bacio pur un suo corteggiatore da molto tempo. Durante l’esterna con Gianluca Costantino Francesca, invece, sembrava molto più presa, anche se non è scattato il bacio sono apparsi complici e affiatati e già si vocifera che possa essere pronta alla scelta, sarà così?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio 2025: il Trono di Tina Cipollari

Ed infine spazio avrà anche il Trono di Tina Cipollari ad Uomini e Donne, trono molto differente da quello degli altri, per lei sono scesi tre corteggiatori tra cui uno che in passato aveva già corteggiatore Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha scelto solo un corteggiatore ed ha rivelato che deciderà poi se uscirci o no. Insomma il Trono di Tina già promette scintille.