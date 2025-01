Gianmarco Steri: 8mila richieste per il tronista di Uomini e Donne

Non si placa l’entusiasmo delle ragazze che, dopo aver conosciuto Gianmarco Steri come corteggiatore di Martina De Ioannon, sperano di poterlo corteggiare e conquistare. La presenza di Gianmarco sul trono, infatti, sta mettendo notevolmente in difficoltà la redazione del dating show di canale 5 che non si aspettava di ricevere richieste così numerose. Nella puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio 2025, infatti, Maria De Filippi ha svelato che, finora, sono state 8mila le richieste ricevute dalla redazione che, non potendo portare tutte in studio, ha deciso di organizzare dei veri e proprie speed date portando, in studio, 100 ragazze in ogni puntata.

Chi è Cosimo, corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Nuovi regali in studio e...

Ad accogliere le prime, aspiranti corteggiatrici di Gianmarco sono stati gli amici del tronista come ha annunciato Maria De Filippi mandando in onda il filmato in cui tutte le ragazze arrivano in studio, pronte per conoscere il tronista dei record.

Gianmarco Steri: tra le corteggiatrici spunta Liane Arias

Le ragazze che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per corteggiare Gianmarco Steri, sono arrivate in studio con ben tre pullman e sono state accolte dagli amici di Gianmarco. Tra le tante ragazze che hanno colpito il tronista che ha ammesso di essere in difficoltà di fronte al gran numero di ragazze presenti, c’è Liane Arias.

Angelo: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne/ "Vorrei una possibilità"

“Ho 22 anni e vengo da Roma, dai Castelli Romani. Nella vita studio e lavoro. Sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi devo fare anche la magistrale e come anche ho detto nella clip ho tre nazionalità perché mamma è italo-francese, infatti il mio nome è francese e mio papà è sudamericano. Poi ho visto che tu sei da Lazio e io non tifo, quindi stiamo a posto. Sembri veramente una bravissima persona e quindi vorrei conoscerti”, ha detto la ragazza con cui, poi, il tronista ha scelto di ballare.