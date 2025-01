Uomini e Donne: anticipazioni puntata 31 gennaio 2025: nuovi corteggiatori per Tina Cipollari

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 31 gennaio 2025, torna in onda con l’ultima puntata settimanale. Dopo l’esordio da tronista, Tina Cipollari, oggi, torna ad accomodarsi sul trono per conoscere nuovi pretendenti. La puntata odierna del dating show di canale 5 si apre così proprio con il trono di Tina Cipollari che, al centro dello studio, seduta sul suo gigantesco trono, incontra nuovi pretendenti che arrivano per la prima volta in trasmissione per conoscerla e corteggiarla.

Angelo: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne/ "Vorrei una possibilità"

Dalle anticipazioni, dovrebbero essere due i nuovi corteggiatori di Tina che, però, non mostrerà molto entusiasmo. In studio, poi, arriverà anche Cosimo, il corteggiatore che Tina ha conosciuto nella scorsa puntata e che, nonostante sia più giovane di lei, ha deciso di conoscere.

Gianmarco Steri e l’appuntamento con le sue pretendenti

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, poi, Maria De Filippi darà spazio al trono classico. Accanto a Francesca Sorrentino, si accomoderà Gianmarco Steri a cui la conduttrice mostrerà un filmato con l’arrivo di tantissime ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo. Maria svelerà, così, che la redazione ha ricevuto ben 8mila richieste e di aver fatto arrivare in studio 100 ragazze che Gianmarco incontra per la prima volta.

Cesare San Mauro e Mia Bastianelli: chi sono il marito e la figlia di Angela Melillo/ "Il primo incontro..."

In pochi secondi, il tronista ascolta la presentazione delle sue pretendenti non nascondendo l’imbarazzo per la grande quantità di ragazze presenti. Gianmarco, in difficoltà, deciderà di far restare quelle che lo colpiranno al primo impatto mandando a casa tutte le altre.

Diego e Sabrina: un nuovo capitolo

Spazio, poi, al trono over di Uomini e donne. Al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi Diego e Sabrina. Il cavaliere, nella scorsa puntata, ha deciso di non conoscere la signora che ha chiamato la redazione per conoscerlo lasciando spazio alla conoscenza con Sabrina con cui, tra alti e bassi, il rapporto sta andando avanti.

Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: chi è tra Gianmarco e Gianluca?/ Parla la tronista

La dama, da parte sua, non nasconde la voglia di portare avanti la frequentazione anche se non ha concesso l’esclusiva a Diego non volendo chiudere le porte ad altre conoscenze.