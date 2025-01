L’amatissimo corteggiatore di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ebbene sì, il 28enne romano si è distinto per il suo percorso “pulito” e sincero, anche se purtroppo per molti fan non è stato facile accettare che non sia stato lui la scelta dell’ex fidanzata di Raul Dumitras Martina De Ioannon. Durante la puntata finale del trono di Martina, Maria De Filippi ha proposto a Gianmarco Steri di diventare il prossimo tronista. Una scelta decisamente “facile” in un momento di questo tipo.

In effetti abbiamo appena assistito alla cacciata di Michele Longobardi che ha preso in giro le tre corteggiatrici Mary, Veronica e Amal. Non solo! Anche Alessio Pecorelli ha incontrato lo stesso destino, con una segnalazione bomba che lo ha visto frequentarsi fuori da Uomini e Donne. In ogni caso, i telespettatori si sono mostrati incredibilmente felici di sapere che il mitico Gianmarco Steri salirà sul trono di Uomini e Donne e che finalmente potrà cercare la donna della sua vita.

Dopo la splendida notizia anche una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto la sua, felice di questa scelta da parte della redazione. Si tratta di Claudia Dionigi, ormai moglie e fidanzata da anni con Lorenzo Riccardi e diventata mamma di Maria Vittoria nel 2022. I fan di Uomini e Donne ricordano la loro come una delle coppie più amate in assoluto, sia per la simpatia dei due sia per il trono appassionante dell’edizione in cui Riccardi è stato tronista. In ogni caso, Claudia Dionigi si è espressa su questa nuova avventura di Gianmarco Steri.

“Questa scelta mi ricorda un po’ quando volevo a tutti i costi che Lorenzo fosse la scelta di Sara Affi Fella“, racconta, “invece Lorenzo è stato la non scelta“, continua, dicendo che poi si è “portato a casa” la scelta perfetta per lui (ovvero la stessa Claudia Dionigi). “Gianmarco, troverai la tua Claudia“, ha continuato, fiera di quanto sta accadendo al giovane rifiutato da Martina De Ioannon che invece si è data al fidanzamento con Ciro Solimeno. Come procederà il trono di Gianmarco Steri? Per ora solo commenti positivi: “3000 ragazze hanno chiamato per gianmarco in meno di 24h e siamo solo all’inizio“, scrivono i fan di Uomini e Donne su X, ed è proprio così! Per il giovane hanno chiamato tantissime giovani pronte a corteggiarlo.