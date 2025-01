Nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025 abbiamo assistito ad un bruttissimo siparietto: Michele Longobardi è stato sbugiardato dalla redazione dopo che è arrivata una segnalazione decisamente attendibile da parte di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandra Somensi che ha chiamato la redazione e ha vuotato il sacco spiegando che lei e il tronista si sentivano mentre quest’ultimo corteggiava Mary, Veronica e Amal nel dating show di Canale 5.

Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Le prime parole di lei

Insomma, un colpo duro per le ragazze che il giorno prima si erano trovate ad affrontare la dura verità delle chat segrete tramite profilo fake, creato appositamente da Michele Longobardi per pilotare le dinamiche nel programma. Maria De Filippi dopo l’uscita della Somensi non ha potuto fare a meno di ritenersi imbarazzata e il tronista se n’è uscito dopo diverse scenette di disperazione. Poche ore fa, dopo la messa in onda della puntata è intervenuto su Instagram rivolgendosi ai fan con poche parole che lasciano intendere qualcosa di ben più grave.

Gianmarco Steri: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Non scelta di Martina De Ioannon e...

Michele Longobardi a Uomini e Donne, reazione di Alessandra Somensi dopo il trono: è lei la “cattiva”?

Dopo un lungo periodo di silenzio, Michele Longobardi è tornato a farsi sentire sui social e in una storia Instagram ha scritto queste parole: “Quando si sbaglia è giusto metterci la faccia facendo una grande assunzione di responsabilità, di colpe“. Poi ha continuato: “Inutile incolpare persone, per quanto cattive e approfittatrici, inutile elencare attenuanti”, e per finire ha chiesto scusa alle persone che credevano in lui e che non meritavano questo epilogo. A colpire i fan sono stati gli appellativi alle persone “cattive e approfittatrici“. A chi si riferiva?

Chi è Martina De Ioannon, la tronista di Uomini e Donne che ha scelto Ciro Solimeno/ Dopo le lacrime...

Molti hanno ipotizzato che il suo commento fosse indirizzato ad Alessandra Somensi, che all’epoca corteggiava Luca Daffrè a Uomini e Donne. Intanto i telespettatori ricordano le parole di Michele Longobardi nel video di presentazione. Su Uomini e Donne Magazine si leggono addirittura le parole di quando aveva confessato di aver sofferto d’ansia, un periodo difficile che gli aveva dato la forza di andare avanti con speranza per il futuro. Peccato che questa speranza si è infranta con una delle prese in giro più grandi mai viste nel programma della De Filippi, e che oggi Michele Longobardi ha perso totalmente la sua credibilità.