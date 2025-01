Gianmarco Steri tronista di Uomini e Donne: le prime parole

Gianmarco Steri ha debuttato ufficialmente sul trono di Uomini e Donne come tronista. Nella puntata del 27 gennaio 2025, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui appare Gianmarco Steri in camerino subito dopo la scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Gianmarco legge un bigliettino di Maria “Se vuoi vederti sul trono..”. Una proposta che rende felice Gianmarco che risponde immediatamente sì per poi entrare subito in studio dove viene accolto da un grandissimo entusiasmo. Le dame e i cavalieri del parterre del trono over applaudono e sfoggiano il loro sorriso approvando totalmente la scelta della redazione del programma.

Gianmarco entra in studio tutto sorridente per poi abbracciare e ringraziare Maria De Filippi per poi accomodarsi sul trono accanto a Gianni Sperti. 2Bravo”, urla l’opinionista applaudendo entusiasta insieme a Tina Cipollari che ha sempre ammirato Gianmarco come corteggiatore.

Gianmarco Steri tronista: il ballo con Francesca Sorrentino

Molte dame e molti cavalieri del parterre del trono over non nascondo la propria felicità per la presenza di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne. “Lascialo accanto seduto accanto a me”, dice ancora Gianni. Visibilmente emozionato, Gianmarco fa fatica a parlare. Maria De Filippi, così, per rompere il ghiaccio, gli propone di ballare con Francesca Sorrentino con cui dividerà l’avventure sul trono per le prossime settimane.

Per Gianmarco, quella di oggi, è così stata la sua prima puntata da tronista. Tuttavia, solo nelle prossime puntate, in studio, arriveranno le prime ragazze per conoscerlo e corteggiarlo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio, arriveranno ben 100 corteggiatrici pronte a fare breccia nel cuore del tronista che, anche sul web, sta ottenendo grandissimo successo come si evince dai tanti commenti sotto i post pubblicati dalla pagina di Uomini e Donne.