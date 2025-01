Dopo la consegna dell’anello a Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e la tronista stanno vivendo i loro primi momenti indimenticabili come neo coppia nata da Uomini e Donne. Finalmente dopo la messa in onda della puntata, i due protagonisti del dating show si sono fatti sentire sui social e hanno pubblicato un post con il primo selfie di coppia. Ad emozionare i fan sono state le parole di Martina De Ioannon, che ha scritto una lunghissima dedica.

Chi è Stefano, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Pretendente di Gemma Galgani: "All'inizio..."

La tronista, ormai felicemente fidanzata con Ciro Solimeno, ha ringraziato tutti per questi cinque mesi intensi. Li ha definiti come i più “riflessivi e impegnativi della sua vita”. Non solo, Martina De Ioannon ha ringraziato i suoi fratelli e sua madre per essergli stati vicini e la sua “seconda famiglia”, come l’ha definita lei, ovvero Maria De Filippi e tutti quelli che lavorano nello staff del programma. “Ringrazio me stessa perché non mi sono mai fatta influenzare dai giudizi, dai pensieri, dalle idee di nessuno“, ha scritto la tronista, che finalmente ci ha fatto rivivere un trono degno di nota, dopo tanti anni.

Vanessa Spoto di Uomini e Donne si è sposata a 22 anni: il matrimonio con Gianmarco/ "Lo amo da sempre"

Uomini e Donne, Ciro Solimeno a Martina De Ioannon: “Ora abbiamo tante cose da dirci”

Un percorso appassionante quello di Martina De Ioannon, pieno di emozioni che hanno coinvolto il pubblico del programma fino all’ultima puntata della scelta. Tina Cipollari, opinionista che ha seguito tutta la vicenda, ha definito la non scelta di Gianmarco Steri come la più bella della storia di Uomini e Donne. Infatti, il corteggiatore che non è stato scelto ha salutato Martina con le lacrime agli occhi, grato di tutto quello che hanno vissuto insieme. Poco fa, Witty Tv ha anche voluto pubblicare le clip girate appena dopo la scelta a Uomini e Donne. “Sono felicissimo, abbiamo tante cose da dirci“, ha spiegato Ciro Solimeno.

SCELTA MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE: CHI È? CIRO SOLIMENO/ "Ho voglia di viverti"

Il ragazzo ha proseguito dicendo di non vedere l’ora di vivere Martina De Ioannon fuori dal programma. “Sei stata coraggiosa a fare una scelta del genere, eh?” ha poi continuato. Intanto la tronista ha risposto: “Sono sempre stata coraggiosa. Di cuore e coraggiosa“. I video di Witty Tv mostrano poi il dolce arrivo dei fratelli di Martina che hanno detto di fidarsi della scelta della sorella. Poi le hanno augurato in bocca al lupo per questa nuova avventura.