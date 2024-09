Gianmarco Tamberi ricorda le Olimpiadi 2024 a Verissimo

Il noto saltatore Gianmarco Tamberi ha fatto tappa a Verissimo 2024 di Silvia Toffanin, tornando a parlare delle sue sfortunate Olimpiadi di Parigi 2024, iniziate da portabandiera per l’Italia e concluse piegato dal dolore a causa delle coliche che hanno costretto l’atleta a impattare su un destino fin troppo crudele.

Ricordando quanto accaduto nei tristi giorni di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi ha confessato e ricostruito cosa è accaduto ai Giochi: “Ho avuto dei dolori lancinanti, ho sentito male per dieci ore, mi hanno fatto diverse analisi, io mi dicevo che non poteva finire così, dal momento in cui mi hanno detto che non avrei rischiato niente se non una figuraccia mi sono detto di andare, non è andata come speravo ma ora sto meglio”. Gianmarco Tamberi ha svelato invece cosa è accaduto nei giorni a venire: “Dopo la gara ho avuto altre due coliche e mi hanno dato dei medicinali, potevo prenderle solo dopo la gara altrimenti potevano risultare anche come doping, ho deciso di non prenderli prima, ora sembra che le cose siano superate”.

Un dolore troppo duro da mandare giù per Gianmarco Tamberi: “Veder sfumare Parigi mi ha fatto veramente male, le critiche mi sono dispiaciute, io mi sentivo perso, la mattina alle cinque e mezzo del giorno più importante dal dolore ero piegato dal dolore, nel giorno più importante della mia vita”.

Verissimo, Gianmarco Tamberi replica alle critiche dopo le Olimpiadi 2024

I giorni complicati nei quali Gianmarco Tamberi si è ritrovato a fare i conti con le coliche alle Olimpiadi di Parigi 2024 resteranno per sempre impressi nella mente dell’atleta, finito anche sotto attacco per un eccesso di pubblicizzazione di quanto accaduto. Riguardo alle critiche sulla dieta Gianmarco Tamberi si è mostrato meno comprensivo, rivelando come la sua alimentazione sia stata studiata per anni, mai cambiata, ma la magrezza presentata alle Olimpiadi 2024 era progettata.

A entrare in studio è poi stata Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi: “Mi ha dimostrato di essere molto forte, è stato veramente male, io sarei rimasta a letto”. E presto tra i due potrebbe scattare il matrimonio in Chiesa, che doveva essere celebrato già in passato ma per una serie di coincidenze è saltato, adesso potrebbe essere giunto il momento.