Gianmarco Tognazzi, retroscena e curiosità sul figlio di Ugo Tognazzi/ Prima foto col papà? “Non ero io, ma…”

Gianmarco Tognazzi, il retroscena sulla sua prima foto con papà Ugo

Gianmarco Tognazzi è un noto attore e conduttore, oltre ad essere il figlio dell’indimenticabile Ugo Tognazzi. Sono numerose le curiosità e i retroscena sulla sua vita privata e professionale. Come aveva raccontato in un’intervista di pochi mesi fa al Corriere della Sera, la sua prima foto insieme al papà, non appena nato, arrivò su richiesta dei fotografi e delle persone che si erano appostate sotto la clinica dove era avvenuto il parto. Tuttavia, in braccio al padre, non c’era affatto il figlio Gianmarco.

“A Villa Stuart, la clinica romana dove mia madre aveva appena partorito, arrivò una valanga di fotografi. Stazionavano sotto la finestra della camera urlando a mio padre: “Faccelo vedere! Faccelo vedere!””, ha raccontato. La mossa di papà Ugo fu però sorprendente: “Lui, stanco delle urla, scende giù con un fagottino in braccio: ma non ero io, dentro c’era uno scimpanzé di peluche… Dunque, in quella che avrebbe dovuto essere la mia prima foto con lui, c’era un pupazzo».

Gianmarco Tognazzi: la carriera, la conduzione di Sanremo, la vita privata

Gianmarco Tognazzi ha presto seguito le orme di papà Ugo muovendo i suoi primi passi come attore accanto a lui. Tra i film in cui padre e figlio collaborarono spiccano Romanzo popolare di Mario Monicelli e L’anatra all’arancia di Luciano Salce. Oltre ad essere attore, Gianmarco Tognazzi ha avuto anche il privilegio di condurre il Festival di Sanremo nel 1989, al fianco di Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin. Oltre al cinema e alla tv, un’altra sua grandissima passione è il teatro, coltivata sin dagli anni Novanta.

Il rapporto con il padre, Ugo Tognazzi, è simbolico non solo sul fronte artistico e professionale. L’attore, infatti, ha iniziato anche ad occuparsi dal 2010 de La Tognazza azienda vitivinicola, fondata dal padre a Velletri nel 1969. Sul fronte privato, invece, Gianmarco Tognazzi è sposato dal 10 giugno 2006 con Valeria Pintore: dalla loro unione sono nati due figli.











