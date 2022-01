Gianmaria Antinolfi/ Baci con Federica prima dell’addio al GF Vip?

Gianmaria Antinolfi è riuscito a conquistare Federica Calemme. Dopo averla corteggiata sin dai primi giorni in cui Federica è entrata nella casa, il manager napoletano ha ricevuto il bacio tanto atteso. Dopo aver rotto il ghiaccio, Gianmaria e Federica trascorrono sempre più tempo insieme lasciandosi andare a baci e coccole. Quello tra i due vipponi napoletano è un rapporto che sta nascendo. Il feeling tra i due è evidente, ma contro la coppia, potrebbe essere il tempo. Gianmaria, nella casa dallo scorso 13 settembre, stando a quello che ha raccontato ai compagni, dovrebbe presto abbandonare il reality per tornare a lavoro.

Gianmaria Antinolfi bacio con Federica Calemme/ Sophie dimenticata, Federica ha lasciato il fidanzato?

Gianmaria, come ha raccontato lui stesso alle persone a lui più vicine come Manuel Bortuzzo, Jessica e Lulù Selassiè e Miriana Trevisan, dovrebbe abbandonare la casa di Cinecittà il 24 gennaio. Parlando con Manuel e Lulù, però, ha ipotizzato di poter tornare per fare una sorpresa a Federica per il suo compleanno ovvero per il 4 febbraio.

Lulù choc: Alessandro basciano e Gianmaria Antinolfi "bisex"/ Miriana e Manila confermano, è una burla?

Gianmaria Antinolfi scatena la lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Venerdi 7 gennaio è stata trasmessa la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, come sempre carica di momenti di grande tensione e di attimi di pura emozione. Tra i protagonisti di questa edizione ha avuto modo di mettersi in evidenza Gianmaria Antinolfi, tra le personalità più apprezzate per il percorso all’interno del reality. L’imprenditore campano non si è mai limitato nel corso dell’esperienza, esponendosi sempre in prima persona senza il timore del giudizio del pubblico.

Nelle ultime settimane è stato decisamente più lontano dalle dinamiche tipiche del suo percorso, evitando scontri accessi e dedicandosi principalmente a coltivare i rapporti all’interno della casa. Tale esigenza è stata confermata dal momento delle votazioni per l’immunità avvenute nel corso della serata. Infatti, nonostante i dissidi iniziali e la sua breve relazione con Sophie Codegoni, ha intrapreso un rapporto di sincera amicizia con la new entry Alessandro Basciano, scegliendolo addirittura come voto per l’immunità ricevendo, poi, la stessa da Alessandro che, con la sua scelta, ha scatenato la lite con Sophie Codegoni.

Bacio Gianmaria-Federica?/ Beccati da Jessica: "Li ho visti! Si sono messi sotto e.."

Gianmaria Antinolfi, nuova amicizia con Alessandro Basciano

Nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Gianmaria non ha partecipato ad ulteriori motivi degni di nota, limitandosi a seguire le questioni trattate durante la puntata, in particolare il grande discorso di ammonimento di Alfonso Signorini. Al termine della diretta il ragazzo ha avuto modo di esprimere tutto il suo dispiacere per le esternazioni di Federica Calemme nel corso della puntata.

La ragazza infatti aveva quasi ammesso di essere infastidita dalla vicinanza di Gianmaria, dimostrandosi piuttosto confusa. Nelle ultime ore ha quindi deciso di confessare alla ragazza di esserci rimasto molto male. Nella prossima puntata ci sarà sicuramente modo di comprendere e spiegare le posizioni di entrambi, ancora lontani dal rappresentare una possibile nuova coppia all’interno della casa. I problemi con Federica, però, come vi abbiamo raccontato, sono stati ampiamenti superati con vari baci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA