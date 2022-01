Manuel e Lulù andranno a convivere dopo il GF Vip/ Lui: “Ormai è sicuro…”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, coppia nata nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, sembra avere fondamenta sempre più solide, giorno dopo giorno: proprio in queste ore, infatti, Bortuzzo ha dichiarato, in occasione di un dialogo con Nathaly Caldonazzo, che lui e la “princess” andranno a convivere al termine dell’esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una rivelazione incredibile, soprattutto se si pensa come, all’inizio del loro percorso di conoscenza, siano stati numerosi i momenti di incomprensione e di tensione fra i due, con Manuel che ha a più riprese preso le distanze dalla giovane.

Manuel Bortuzzo, il fratello Kevin al GF Vip/ Sorpresa prima dell'abbandono

Poi, il repentino cambio di marcia ha lasciato spazio a una passione sempre più intensa e a un sentimento sincero tra Manuel e Lulù. Così, l’azzurro del nuoto ha maturato con Lulù Selassiè la decisione di un futuro insieme, sotto lo stesso tetto. I telespettatori l’hanno appreso a margine di un discorso relativo all’imminente uscita dalla Casa dell’atleta, che necessita di allenarsi e curarsi con maggior regolarità rispetto a quanto (non) abbia fatto negli ultimi quattro mesi. Lulù ha asserito, con aria malinconica: “Come faccio senza il mio amore, io?”. Lui, ridendo, ha risposto: “Ho la mia bat-mobile che aspetta…”.

Manuel Bortuzzo, l'amico Davide attacca Katia Ricciarelli/ "Cacciatela dal GF Vip"

MANUEL E LULÙ, CONVIVENZA DOPO IL GF VIP: “TEMPO DI SISTEMARE UN PO’ DI COSE…”

A quel punto, Nathaly Caldonazzo, seduta accanto a Lulù, ha domandato a Manuel Bortuzzo: “La lasceresti qui da sola?”. Lui, tuttavia, non ha avuto dubbi nel rispondere che “lei è una donna forte, che ce la fa, può fare qualsiasi cosa”. La Caldonazzo, guardando la principessa, le ha quindi detto: “Tu non resisteresti un giorno…”, però Manue Bortuzzol è di parere totalmente opposto (“sì, invece”). Tanto che, subito dopo, ha precisato: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, quindi, figurati…”.

Lulù Selassié contro Manila Nazzaro e Soleil Sorge/ "Pensa te che stalker!"

Sorpresa e felice per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè la Caldonazzo: “Quindi avete deciso?“. “Ma sì, sicuro – ha replicato con immediatezza Bortuzzo –. Tempo di sistemare un po’ di cose…”. Emozionata, Nathaly ha commentato, rivolgendosi a Lulù Selassiè: “Vedi che bel progetto? È un uomo solido”. “Sì, amore…”, ha chiosato la Selassiè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA