Gianmaria Antinolfi ci riprova con Sophie Codegoni e Soleil Sorge?/ Gli ex GFVIP si rivedono e…

Grande fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi rivede le ex fiamme Sophie Codegoni e Soleil Sorge: la rivelazione inaspettata

Gianmaria Antinolfi insieme alle sue due fiamme storiche al Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, registra delle reunion inaspettate. Il che lacerebbe pensare all’occhio pubblico più malizioso che l’imprenditore campano voglia riprovare a conquistare le bionde coinquiline nella Casa del suo ormai ultimato, Grande fratello vip 6. Tra le dichiarazioni rilasciate in un’intervista ripresa a Casa Sdl , Antinolfi parla della sua ex fiamma Sophie Codegoni, con la quale chiudeva la frequentazione sul nascere dal momento che la allora gieffina finiva per rivelarsi una conquista di Alessandro Basciano, con cui la prima ha recentemente interrotto i rapporti dopo aver avuto la loro primogenita Blue Céline. Ma non solo. Perché tra una dichiarazione e l’altra Gianmaria trova anche modo e tempo per una intima mention dell’altra ex fiamma storica, Soleil Sorge, che lui ritrovava nella Casa del Grande Fratello vip 6 per poi scoprirsi in rapporti piuttosto altalenanti con la modella italo americana. La ricerca dell’amore nell’esperienza televisiva per lui proseguiva fino all’unione intima suggellata con la modella e tra le altre coinquiline nella Casa più spiata d’Italia, ancora sua attuale fidanzata, Federica Calemme.

Le dichiarazioni sulle ex coinquiline al Grande Fratello vip

“Io e Alessandro siamo due uomini molto diversi -fa sapere Gianmaria Antinolfi, incalzato sulla liaison che lo vincola al famoso triangolo con Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello vip 6-… penso che se piace una persona come Ale non posso piacere io. Forse per Sophie era più adatto lui, piuttosto che io. Io lì dentro ho imparato a voler bene a entrambi, mi dispiace per la rottura, le storie possono finire, mi dispiace perchè quando c’è di mezzo una bambina non è una semplice storia ma una cosa che ti lega a vita. Gli auguro di trovare un rapporto sereno per la figlia, al di là del rapporto di coppia”.

Nella stessa edizione del GFvip, poi, tra una dinamica e l’altra lui ritrovava la ex storica Soleil Sorge e sul rapporto intercorrente tra i due lo stesso Gianmaria Antinolfi ora non nasconde una svolta inaspettata: “Io e Soleil abbiamo già chiarito quello che c’era da chiarire -aggiunge nel nuovo intervento, l’ex gieffino-. L’ho incontrata più volte e abbiamo sempre chiacchierato con piacere. Sophie l’ho incontrata a cena qualche settimana fa, io ero con Federica, abbiamo parlato tranquillamente”.

Questo, mentre al Grande Fratello corrente é prevista la new entry di Luca Vetrone…

