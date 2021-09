Gianmaria Antinolfi al GF Vip: “Soleil si è fatta sco*are”/ Sophie lo zittisce!

Ieri, durante una delle più attese puntate del reality Grande Fratello Vip, il pubblico ha assistito ad un particolare e inaspettato confronto tra il playboy Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due si sono interfacciati e sfogati, ricordando episodi e momenti storici della loro storia d’amore, così da comprendere cosa non abbia realmente funzionato.

Il ragazzo, secondo le ultime dichiarazioni, pare sia rimasto scioccato dalla definizione di ‘stalker‘ che Soleil gli ha attribuito e così ha sentito la necessità di raccontare a Sophie Codegoni l’accaduto. Purtroppo, però, il linguaggio da lui utilizzato non è stato apprezzato dalle ammiratrici femministe.

Gianmaria Antinolfi

In risposta all’attribuzione del termine ‘molestatore’, Gianmaria Antinolfi ha risposto alla ex, commentando: “Ma stai scherzando? Ti ho trattato da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere. Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato“. Inoltre, egli ha chiaramente accusato la ex di voler soltanto avere una relazione intima con lui, citazione che le fan non hanno apprezzato. “La carina poi è tornata da me, si è fatta sco*are…”, le parole confidate da Gianmaria a Sophie Codegoni, che lo ha però immediatamente esortato a non utilizzare questi termini. Lui, però, ha confermato la sua versione: “È la verità”

Soleil ha poi comunicato alla Codegoni di non avere molta fiducia in lui, aggiungendo: “Sophie, ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito […] Non volevo una storia con lui, perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’… A Dayane andava bene, anche se mi aveva messo in guardia”.



