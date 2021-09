Sophie Codegoni: “La chirurgia estetica mi stava deformando”/ Confessione al GF Vip

Sophie Codegoni parla di chirurgia estetica nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, si è confidata con Andrea Casalino con cui sta instaurando un rapporto di confidenza. Sophie, durante un gioco con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ha ammesso di aver rifatto il seno e le labbra. La scelta di rifarsi le labbra ha scatenato le critiche dei fans, ma anche quelle della sua famiglia come ha svelato la gieffina.

“I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”, ha raccontato Sophie ad Andrea Casalino.

Sophie Codegoni, dopo aver riflettuto sulla scelta di ricorrere alla chirurgia estetica, ha deciso di fare un passo indietro tornando alle sue labbra naturali. Giorno dopo giorno, l’ex tronista di Uomini e Donne sta imparando ad accettarsi totalmente come ha confessato a Casalino.

“Me l’hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: “Ma perché?”. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”, ha concluso.

